Watch Dogs: Legion RTX sistem gereksinimleri yayınlandı

29 Ekim’de oyuncularla buluşacak Watch Dogs serisinin son halkasına ait RTX PC Sistem gereksinimleri yayınlandı.
Geçtiğimiz ay yayınlanan sistem gereksinimlerine kıyasla bir miktar değişen donanım ihtiyaçları içinde haliyle RTX 3000 serisi kartlar öne çıkıyor. Ubisoft’un 4K Ultra ayarlarda önerdiği tek ekran kartı RTX 3080 olmuş.İlginizi Çekebilir Watch Dogs: Legion, yeni nesil konsollara ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek
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Buna göre aşağıdaki fotoğrafta da detaylarına bakabileceğiniz ihtiyaç çizelgesinde ilginç bir detay da yer alıyor. Tüketiciler için şu an için piyasadaki en güçlü ekran kartı olan RTX 3080 için 4K ayarlarda önerilen DLSS ayarı “Performance” modu olarak görünüyor.
“Performance, Balanced ve Quality” olmak üzere üç öntanımlı ayarla gelen DLSS 2.0 özelliğinde Performance modu, adından da anlaşılacağı gibi en düşük kalite ayarını ifade ediyor. Piyasadaki en güçlü ekran kartı için Ubisoft’un böyle bir tavsiyede bulunması akıllara, “Acaba RTX 3080, oyunu DLSS kapalı iken 4K çözünürlükte akıcı oynatamıyor mu?” sorusunu getiriyor. Tabi henüz piyasaya çıkmamış bir oyunla ilgili peşin hükümlerde bulunmamak da lazım.
Şu ana kadar öğrendiklerimize göre ise Watch Dogs: Legion, ışın izleme desteğini oyundaki yansıma sahnelerinde kullanacak. Bakalım RTX kartlarla sunulan başka hangi ışın izleme efektini oyunda göreceğiz.
https://www.dsogaming.com/news/ubisoft-shares-the-official-rtx-pc-requirements-for-watch-dogs-legion/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
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nvidia rtx 3000, ubisoft ve