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    Watch Dogs: Legion RTX sistem gereksinimleri yayınlandı

    Ubisoft, Watch Dogs: Legion için ışın izleme sistem gereksinimleri listesini yayınladı. 4K çözünürlük için tek seçenek, RTX 3080 görünüyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    3,7b
    1
    16
    Oyunlar
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
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    Watch Dogs: Legion RTX sistem gereksinimleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör
    29 Ekim’de oyuncularla buluşacak Watch Dogs serisinin son halkasına ait RTX PC Sistem gereksinimleri yayınlandı.

    Geçtiğimiz ay yayınlanan sistem gereksinimlerine kıyasla bir miktar değişen donanım ihtiyaçları içinde haliyle RTX 3000 serisi kartlar öne çıkıyor. Ubisoft’un 4K Ultra ayarlarda önerdiği tek ekran kartı RTX 3080 olmuş.

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    Buna göre aşağıdaki fotoğrafta da detaylarına bakabileceğiniz ihtiyaç çizelgesinde ilginç bir detay da yer alıyor. Tüketiciler için şu an için piyasadaki en güçlü ekran kartı olan RTX 3080 için 4K ayarlarda önerilen DLSS ayarı “Performance” modu olarak görünüyor.

    Watch Dogs: Legion RTX sistem gereksinimleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    “Performance, Balanced ve Quality” olmak üzere üç öntanımlı ayarla gelen DLSS 2.0 özelliğinde Performance modu, adından da anlaşılacağı gibi en düşük kalite ayarını ifade ediyor. Piyasadaki en güçlü ekran kartı için Ubisoft’un böyle bir tavsiyede bulunması akıllara, “Acaba RTX 3080, oyunu DLSS kapalı iken 4K çözünürlükte akıcı oynatamıyor mu?” sorusunu getiriyor. Tabi henüz piyasaya çıkmamış bir oyunla ilgili peşin hükümlerde bulunmamak da lazım.

    Şu ana kadar öğrendiklerimize göre ise Watch Dogs: Legion, ışın izleme desteğini oyundaki yansıma sahnelerinde kullanacak. Bakalım RTX kartlarla sunulan başka hangi ışın izleme efektini oyunda göreceğiz.



    https://www.dsogaming.com/news/ubisoft-shares-the-official-rtx-pc-requirements-for-watch-dogs-legion/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    VETERINARY (Eren Çalışkan) 1 hf. en beğenilen
    Watch Dogs kimsenin umrunda değil.
    Yanıtla +21
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Ya bu rtx yansımaları yerlerde sanki su varmış gibi geliyor bana. Sadece bana öyle gelmiyodur umarım.
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    Uzkdur (xxxxx xxxx) 1 hf.
    8gb Rtx 3070 alan olacak mı acaba
    Yanıtla +1
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    ookami (Adil Orhan) 1 hf.
    e hani 3080 30% hızlıydı 2080 Ti'dan boşuna mı aldık biz kartı yazmışlar 2080 Ti da aslında işinizi görür 4k da diye
    1 Yanıt Yanıtla
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    startedatfx5200 1 hf. ookami
    sende 3080 varsa 5kda oyna diye
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    startedatfx5200 1 hf.
    970le 1060 arasında o kadar fark yok
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    Timeguard 1 hf. startedatfx5200
    Vram kurtarmıyor belli ki 290x de çok güçlü o seviyede ama 4gb diye low.
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    lemartes 1 hf.
    Eski hali bu şekildeydi. 2080ti yetersiz kalmış bu noktada. Bu normal, sonuçta daha iyisi cıktı, tavsiye edilen olarak daha hızlısını koymaları. İlginç olan Kart ile beraber tavsiye edilen VRAM de 1gb düşmüş


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    Boş yapma beni dinle 1 hf. yeni yorumcu
    Ubisoft oyunları neden bana 40 dolarlık oyun gibi geliyo içi boş aynı görsellik düşününce bile fenalık geldi.
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    VETERINARY (Eren Çalışkan) 1 hf. en beğenilen
    Watch Dogs kimsenin umrunda değil.
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    Timeguard 1 hf.
    10gb erken dalya demiş.
    1 Yanıt Yanıtla
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    lemartes 1 hf. Timeguard
    11gb yazıyordu. sonradan ufak bir ayarlama yaptılar.
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    zildjiann (gökhan ) 1 hf.
    Merhaba, görsel yüklerken bir hata olmuş. Kaynaktaki doğru görseli yükledim. Vram ihtiyacı RTX 3080'e göre burada.
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    fotifoti (foti ) 1 hf.
    vram olayına takıldım ben
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    lemartes 1 hf. fotifoti
    Nvidia destekli bir oyun olmasi ve 11gb VRAM onermesi hakikaten manidar
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