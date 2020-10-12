Watch Dogs: Legion RTX sistem gereksinimleri yayınlandı

Tam Boyutta Gör 29 Ekim’de oyuncularla buluşacak Watch Dogs serisinin son halkasına ait RTX PC Sistem gereksinimleri yayınlandı.

Geçtiğimiz ay yayınlanan sistem gereksinimlerine kıyasla bir miktar değişen donanım ihtiyaçları içinde haliyle RTX 3000 serisi kartlar öne çıkıyor. Ubisoft’un 4K Ultra ayarlarda önerdiği tek ekran kartı RTX 3080 olmuş.

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Buna göre aşağıdaki fotoğrafta da detaylarına bakabileceğiniz ihtiyaç çizelgesinde ilginç bir detay da yer alıyor. Tüketiciler için şu an için piyasadaki en güçlü ekran kartı olan RTX 3080 için 4K ayarlarda önerilen DLSS ayarı “Performance” modu olarak görünüyor.

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“Performance, Balanced ve Quality” olmak üzere üç öntanımlı ayarla gelen DLSS 2.0 özelliğinde Performance modu, adından da anlaşılacağı gibi en düşük kalite ayarını ifade ediyor. Piyasadaki en güçlü ekran kartı için Ubisoft’un böyle bir tavsiyede bulunması akıllara, “Acaba RTX 3080, oyunu DLSS kapalı iken 4K çözünürlükte akıcı oynatamıyor mu?” sorusunu getiriyor. Tabi henüz piyasaya çıkmamış bir oyunla ilgili peşin hükümlerde bulunmamak da lazım.

Şu ana kadar öğrendiklerimize göre ise Watch Dogs: Legion, ışın izleme desteğini oyundaki yansıma sahnelerinde kullanacak. Bakalım RTX kartlarla sunulan başka hangi ışın izleme efektini oyunda göreceğiz.

https://www.dsogaming.com/news/ubisoft-shares-the-official-rtx-pc-requirements-for-watch-dogs-legion/

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