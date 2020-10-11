Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mortal Kombat 11'e Rambo karakteri geliyor

    En popüler dövüş oyunlarından biri olan Mortal Kombat 11 çok yakında yeni karakterlere kavuşacak. İkinci Kombat Paketi ile birlikte oyuna efanevi sinema karakteri John Rambo ekleniyor.
    1 hf.
    3,3b
    1
    15
    Oyunlar
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Mortal Kombat 11'e Rambo karakteri geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Popüler dövüş oyunu Mortal Kombat 11'e üç yeni karakter ekleniyor. NetherRealm Studios tarafından duyurusu yapılan Kombat Paketi 2 ile birlikte oyuna Mileena, John Rambo ve ninja Rain dahil olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Kanlı bir fragmanla duyuruldu: Mortal Kombat 11 geliyor!

    Ayrıca Bkz. "Evrendeki ses hızının üst sınırı belirlendi"

    DLC'nin 17 Kasım'da yayınlanacağı açıklandı. Ayrıca aynı gün orijinal oyun, ilk Kombat Paketi ve Aftermath genişleme paketini içeren Mortal Kombat 11: Ultimate Edition versiyonu da satışa sunulacak.

    Yeni nesil konsollara yükseltmek ücretsiz

    Geliştiriciler oyunu PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S sürümüne yükseltmenin tamamen ücretsiz olacağını duyurdular. Yeni nesil konsollarda grafikler gelişecek ve oyunların yükleme süresi ciddi ölçüde azalacak.



    https://www.polygon.com/2020/10/8/21506688/mortal-kombat-11-characters-kombat-pack-2-mileena-ps5-xbox-series-x Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    estf (eray artan) 1 hf. en beğenilen
    johny sins ne zaman gelecek?
    1 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kırılanhayaller (u m) 1 hf. estf
    Finish him 'den dolayı onu getirmezler :)
    2 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 16 sa.
    Battalgazi,Malkoçoğlu nerde?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AnadoluEfes 1 hf.
    Geçen bir oyun sitesin'de karakterleri 10tl'den satıldığını gördüm oyuna karakteri satın alıp ekliyorsunuz sanırım ? şu video'ya bayıldım




    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 hf.
    Mortal Kombat'la Rambo'nun alakasını kurmaya çalışıyorum
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CWaRRioR 1 hf. kuzgun_
    Terminator, Freddy, Alien, Robocop'la alakasını kurabilmiş miydin?
    2 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf.
    oyunun görselleri git gide dahada iğrençleşmeye başladı.

    16-bit versiyonu biraz mizahiydi ama bunlar resmen iğrenç
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Pence1 (Ümit Türkmen) 1 hf.
    Bizim milli gururumuz Şahin ve Doğanı da ekleyin. Hepsi tespih sallaya sallaya döver bunları.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 1 hf. (düzenlendi)
    Muhtemelen teklifi Rambo'nun haklarına sahip kişiler yapmıştır. Harika bir Kazan kazan senaryosu: Oyunculuk sektörü eskisi gibi değil, çok gelişti ve hala bir çok potansiyeli var; eskiden çocuklar 15 yaşına geldiğinde aileleri ''Bu yaşa geldin ,hala oyun mu oynuyorsun?'' diye dalga geçerlerdi. Şimdi bile Youtuber olup oyun oynayan 25 yaş üzeri bir sürü insan var. Artık oyunculuk bile meslek haline geldi; bu işi profesyonel olarak yapan milyonlarca insan var, ben atari zamanlarından bu yana oyun oynamama rağmen 40'lı yaşlara yaklaştım ve hala oyun oynarım. Arnold, Rambo ve Vandamme filmleri ve oyunlarıyla büyüdük. Bizim neslimiz bu karakterlere alışık ve bilgi sahibi ancak yeni nesil ve gelecek nesiller bu efsaneleri bilmiyor ama illa ki tanımak isteyecekler. Bu kişileri tanıtmak ve yeniden pazarlamak için remake oyun ve filmleri yapılacaktır. Animasyon tarzında ya da yüz maskesi kullanılarak yeniden çekmek zor olmaz! Ayrıca bu insanlar dünyaca ünlü insanlar ve illa ki para sınıra dayanmışlardır. Kimse yaşlanmış olan kişilerin ne kadar ünlü olursa olsun filmde oynamasını istemez ama pazar payı olarak çok büyük değerleri var hala, doğru kullanılırsa!(Ben ünlü film şirketlerinin yerinde olsam çoktan hepsinin tüm haklarını almıştım ve filmlerini ve oyunları da tekrar çekerdim ve kusurları kaldırıp daha çekici hale getirerek)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf. (düzenlendi)
    Sinsi koyun harbi, oyunda çok dişi var.
    gideri olur oyunun, fan boyları sevebilir muhaha.!!!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    redoracle (yıldırım coolboy) 1 hf.
    Bir zamanların çocukları için güzel haber eskiden robocop mu döver terminatör mü rambo mu muhabbeti yapmışlar için tam.
    Yalnız arnold,slyvester aldınız mı bir de van damme'ı filanda alın universal soldier olabilir mesela takım tamamlanmış olur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    estf (eray artan) 1 hf. en beğenilen
    johny sins ne zaman gelecek?
    1 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kırılanhayaller (u m) 1 hf. estf
    Finish him 'den dolayı onu getirmezler :)
    2 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. RTÜK, Spotify'a 72 saat süre verdi: Erişim engeli başvurusu yapılacak 1 hf. Oppo'nun ilk akıllı TV'sinin tanıtım tarihi resmileşti 1 hf. Elektrikli scooter düzenlemesi mecliste: Yaş sınırı geliyor 1 hf. Amazon Prime Day’de ilk fırsatlar bu gece 00.00 itibariyle kullanılabilir olacak 1 hf. PC parçalarında stok sıkıntısı ne zaman bitecek? Özel röportaj 1 hf. Range Rover Evoque'un şarj edilebilir hibrit seçeneği Türkiye'de 1 hf. Harmony OS yakın zamanda araç bilgi sistemlerine girecek 1 hf. Akıllı komidin projesi rekor bağışla fonlandı 1 hf. DeFi rüzgarı Etherum madencilerine servet kazandırdı 1 hf. AMD Radeon RX 6000 geliyor | Yeni ekran kartları için tüm bilinenler 1 hf. Koronavirüs’ün 28 gün süreyle bazı yüzeylerde kalabildiğini gösteren bir araştırma yayınlandı 1 hf. iPhone 12 serisi yüzde 10 daha büyük bataryaya sahip olacak 1 hf. Koronavirüs salgınında semptomsuz vakaların sayısı kaç, aşı ne kadar koruyacak? 1 hf. Tesla Model S’ten sökülen pil hücreleri ile bir yolcu teknesi elektrikli hale getirilecek 1 hf. NASA, Juno uzay aracının elde ettiği görüntülerden oluşturulan bir video paylaştı 1 hf. Astronotları UUİ’ye taşıyacak Crew Dragon Crew-1 görevi bir kez daha ertelendi 1 hf. Yürüyüş analizi yapabilen modül geliştirildi 1 hf. Dolu kabusuna yeni önlem: Doluya özel sigorta poliçesi 1 hf. Tinnitus semptomlarını azaltabilecek cihaz geliştirildi 1 hf. Huawei Mate 40 serisi için tarih belli oldu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Mortal Kombat 11'e Rambo karakteri geliyor Sonraki Ryzen 5000’in bölgesel fiyatları ortaya çıktı 1 hf. Huawei, Honor markasını satmayacak 1 hf. Intel 97 dolarlık 4/8 Core i3-10100F işlemcisini tanıttı 1 hf. Dünya genelinde TV satışları rekor seviyeye ulaştı 1 hf. AMD, Ryzen 5000 işlemcileri için güncelleme dağıtmaya başladı 1 hf. ABD'deki iPhone kullanıcılarının yarısı, akıllı telefonlarının 5G desteği olduğunu sanıyor 1 hf. Razer ilk oyuncu koltuğunu tanıttı: Iskur 1 hf. SpaceX amacından sapıyor: 'Yok etmek için' roket üretecek 1 hf. Orta seviye Oppo A53s'in detayları ortaya çıktı 1 hf. 13 Ekim lansmanı öncesi Realme Q2, GeekBench'te görüntülendi 1 hf. Evrendeki ses hızının üst sınırı belirlendi 1 hf. Epic'in, Fortnite'ı App Store'a geri getirme planı bir sonraki duruşmaya kaldı 1 hf. Amerikan İHA'sı Azerbaycan-Ermenistan sınırında 1 hf. Yeni Mi Store Mağazası Ankara Optimum’da Açıldı! 1 hf. TSMC ve Huawei yeniden çalışabilecek ancak kötü bir ayrıntı var 1 hf. Xiaomi ve Razer önemli bir iş birliği yapıyor 1 hf. Oppo Reno 4 Pro inceleme "Hızlı şarj uzmanı!" 1 hf. TSMC üçüncü çeyreği rekorla kapattı 1 hf. Ryanair, 737 MAX’ların Kasım ayından itibaren ABD’de yeniden uçmaya başlayacağını düşünüyor 1 hf. Popüler Amazon dizisi The Expanse'ın yeni sezonundan ilk fragman Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız