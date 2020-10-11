Mortal Kombat 11'e Rambo karakteri geliyor

Popüler dövüş oyunu Mortal Kombat 11'e üç yeni karakter ekleniyor. NetherRealm Studios tarafından duyurusu yapılan Kombat Paketi 2 ile birlikte oyuna Mileena, John Rambo ve ninja Rain dahil olacak.İlginizi Çekebilir Kanlı bir fragmanla duyuruldu: Mortal Kombat 11 geliyor!
Ayrıca Bkz. "Evrendeki ses hızının üst sınırı belirlendi"
DLC'nin 17 Kasım'da yayınlanacağı açıklandı. Ayrıca aynı gün orijinal oyun, ilk Kombat Paketi ve Aftermath genişleme paketini içeren Mortal Kombat 11: Ultimate Edition versiyonu da satışa sunulacak.
Yeni nesil konsollara yükseltmek ücretsiz
Geliştiriciler oyunu PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S sürümüne yükseltmenin tamamen ücretsiz olacağını duyurdular. Yeni nesil konsollarda grafikler gelişecek ve oyunların yükleme süresi ciddi ölçüde azalacak.
https://www.polygon.com/2020/10/8/21506688/mortal-kombat-11-characters-kombat-pack-2-mileena-ps5-xbox-series-x Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
16-bit versiyonu biraz mizahiydi ama bunlar resmen iğrenç
gideri olur oyunun, fan boyları sevebilir muhaha.!!!
Yalnız arnold,slyvester aldınız mı bir de van damme'ı filanda alın universal soldier olabilir mesela takım tamamlanmış olur.