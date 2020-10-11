Mortal Kombat 11'e Rambo karakteri geliyor

Tam Boyutta Gör

Popüler dövüş oyunu Mortal Kombat 11'e üç yeni karakter ekleniyor. NetherRealm Studios tarafından duyurusu yapılan Kombat Paketi 2 ile birlikte oyuna Mileena, John Rambo ve ninja Rain dahil olacak.

İlginizi Çekebilir

Kanlı bir fragmanla duyuruldu: Mortal Kombat 11 geliyor!

Ayrıca Bkz. "Evrendeki ses hızının üst sınırı belirlendi"

DLC'nin 17 Kasım'da yayınlanacağı açıklandı. Ayrıca aynı gün orijinal oyun, ilk Kombat Paketi ve Aftermath genişleme paketini içeren Mortal Kombat 11: Ultimate Edition versiyonu da satışa sunulacak.

Yeni nesil konsollara yükseltmek ücretsiz

Geliştiriciler oyunu PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S sürümüne yükseltmenin tamamen ücretsiz olacağını duyurdular. Yeni nesil konsollarda grafikler gelişecek ve oyunların yükleme süresi ciddi ölçüde azalacak.

https://www.polygon.com/2020/10/8/21506688/mortal-kombat-11-characters-kombat-pack-2-mileena-ps5-xbox-series-x

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.