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    Apple CarPlay güncellendi: İşte yenilikler

    Yeni nesil araçlarda Apple CarPlay artık iç kısımdaki tüm bilgi ekranlarına hükmedebilecek. Üreticiler dilerse hangi ekrana hükmedebileceğini opsiyonel olarak tüketicilere sunacak. 
    Apple CarPlay Tam Boyutta Gör
    Apple’ın araç içi eğlence eklentisi CarPlay bugün sayısız modelde kendisine yer bulmuş durumda. Piyasaya yeni araç modelleri çıktıkça da Apple yazılımını güncelleyerek özellik bakımından zenginleştiriyor.

    Apple CarPlay yeni özellikler

    Porsche ve Aston Martin yeni dönemde piyasaya çıkaracakları araçlarında bulunan güncellenmiş Apple CarPlay entegrasyonunu tanıttı. Android Automotive işletim sisteminden hatırlayacağımız üzere CarPlay artık aracın tamamını eline geçiriyor.

    Yayınlanan görsellerde CarPlay geleneksel menüsü aracın eğlence ekranında yer alırken direksiyon arkası bilgi ekranı ve yolcu tarafındaki bilgi ekranı da ilgili widget’lerle donatılıyor. Böylece CarPlay tüm araca yayılmış oluyor.

    Aston Martin DB12 modeli tam ekran özelliği benimseyecek. Porsche ise kısmi olarak bu özelliği kullanmayı planlıyor. Bu iki marka haricinde yeni nesil Apple CarPlay hangi araç modellerinde yer alacak şimdilik bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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