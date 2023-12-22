Apple CarPlay güncellendi: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple’ın araç içi eğlence eklentisi CarPlay bugün sayısız modelde kendisine yer bulmuş durumda. Piyasaya yeni araç modelleri çıktıkça da Apple yazılımını güncelleyerek özellik bakımından zenginleştiriyor.

Apple CarPlay yeni özellikler

Porsche ve Aston Martin yeni dönemde piyasaya çıkaracakları araçlarında bulunan güncellenmiş Apple CarPlay entegrasyonunu tanıttı. Android Automotive işletim sisteminden hatırlayacağımız üzere CarPlay artık aracın tamamını eline geçiriyor.

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Yayınlanan görsellerde CarPlay geleneksel menüsü aracın eğlence ekranında yer alırken direksiyon arkası bilgi ekranı ve yolcu tarafındaki bilgi ekranı da ilgili widget’lerle donatılıyor. Böylece CarPlay tüm araca yayılmış oluyor.

Aston Martin DB12 modeli tam ekran özelliği benimseyecek. Porsche ise kısmi olarak bu özelliği kullanmayı planlıyor. Bu iki marka haricinde yeni nesil Apple CarPlay hangi araç modellerinde yer alacak şimdilik bilinmiyor.

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Apple CarPlay artık arabadaki her ekranda