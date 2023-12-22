Apple CarPlay güncellendi: İşte yenilikler

Apple CarPlay yeni özellikler
Porsche ve Aston Martin yeni dönemde piyasaya çıkaracakları araçlarında bulunan güncellenmiş Apple CarPlay entegrasyonunu tanıttı. Android Automotive işletim sisteminden hatırlayacağımız üzere CarPlay artık aracın tamamını eline geçiriyor.
Yayınlanan görsellerde CarPlay geleneksel menüsü aracın eğlence ekranında yer alırken direksiyon arkası bilgi ekranı ve yolcu tarafındaki bilgi ekranı da ilgili widget’lerle donatılıyor. Böylece CarPlay tüm araca yayılmış oluyor.
Aston Martin DB12 modeli tam ekran özelliği benimseyecek. Porsche ise kısmi olarak bu özelliği kullanmayı planlıyor. Bu iki marka haricinde yeni nesil Apple CarPlay hangi araç modellerinde yer alacak şimdilik bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.