WD Black SN750 NVMe SSD incelemesi ve hız testi

Tam Boyutta Gör

Bu yazımızda Western Digital’in yüksek performansıyla öne çıkan WD Black SN750 NVMe SSD modelini inceleyeceğiz. WD Black SN750 normal bir NVMe SSD’den çok daha fazlasını isteyen kurumsal müşterilere ve oyunculara hitap ediyor.

İlginizi Çekebilir

Western Digital, Türkiye’deki ürün portfolyosunu genişletiyor

SSD’nin Heatsink soğutuculu ve soğutucusuz versiyonları var. Biz testimizi soğutucusuz ve 500 GB hafızalı versiyonla gerçekleştirdik. SN750 NVMe modelini dilerseniz 250 GB, 500 GB, 1 TB ve 2 TB kapasiteli satın alabilirsiniz.

SSD yazılımsal ayarlara yapabileceğiniz WD Black SSD Konrol Paneli isimli bir yazılıma sahip. Bilgisayara kuracağınız bu yazılım sayesinde Oyun Modu'nu etkinleştirerek daha yüksek performans elde edebiliyoruz. Yazılım sayesinde SSD’nin sıcaklığını, kalan ömrünü ve bağlantı hızını görüntüleyebiliyoruz.

Ayrıca Bkz. "Western Digital performans odaklı yeni SSD modellerini duyurdu"

WD Black SN750 yaptığımız performans testlerinde üst düzey performans sunmayı başardı. Gerçekten çok hızlı bir NVMe SSD istiyorsanız bu modeli listenizin üstüne yazmalısınız. SSD hakkında özetle bahsedebileceğimiz özellikler bunlar. Özellikle de son günlerde bu modelin fiyatı çok değişiklik gösterdiği için fiyatına göre değerlendirme yapmamız doğru olmayacak.

WD Black SN750 NVMe SSD Performans Testleri

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.