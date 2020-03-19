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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WD Black SN750 NVMe SSD incelemesi ve hız testi

    Bu yazımızda WD Black SN750 NVMe SSD modelini performans testlerine sokuyor ve başlıca özelliklerinden bahsediyoruz.
    2 gün
    1,8b
    2
    4
    HDD / SSD
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    WD Black SN750 NVMe SSD incelemesi ve hız testi
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    Bu yazımızda Western Digital’in yüksek performansıyla öne çıkan WD Black SN750 NVMe SSD modelini inceleyeceğiz. WD Black SN750 normal bir NVMe SSD’den çok daha fazlasını isteyen kurumsal müşterilere ve oyunculara hitap ediyor.

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    SSD’nin Heatsink soğutuculu ve soğutucusuz versiyonları var. Biz testimizi soğutucusuz ve 500 GB hafızalı versiyonla gerçekleştirdik. SN750 NVMe modelini dilerseniz 250 GB, 500 GB, 1 TB ve 2 TB kapasiteli satın alabilirsiniz.

    SSD yazılımsal ayarlara yapabileceğiniz WD Black SSD Konrol Paneli isimli bir yazılıma sahip. Bilgisayara kuracağınız bu yazılım sayesinde Oyun Modu'nu etkinleştirerek daha yüksek performans elde edebiliyoruz. Yazılım sayesinde SSD’nin sıcaklığını, kalan ömrünü ve bağlantı hızını görüntüleyebiliyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Western Digital performans odaklı yeni SSD modellerini duyurdu"

    WD Black SN750 yaptığımız performans testlerinde üst düzey performans sunmayı başardı. Gerçekten çok hızlı bir NVMe SSD istiyorsanız bu modeli listenizin üstüne yazmalısınız. SSD hakkında özetle bahsedebileceğimiz özellikler bunlar. Özellikle de son günlerde bu modelin fiyatı çok değişiklik gösterdiği için fiyatına göre değerlendirme yapmamız doğru olmayacak.

    WD Black SN750 NVMe SSD Performans Testleri

    WD Black SN750 NVMe SSD incelemesi ve hız testi
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    WD Black SN750 NVMe SSD incelemesi ve hız testi

    WD Black SN750 NVMe SSD incelemesi ve hız testi
    Tam Boyutta Gör



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    St Batuhan (Batuhan Süersan) 1 gün
    Oyun Modu bahsedilmiş ama getirisi açısından düzgün açıklama ve test yok. Çok yüzeysel.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 gün
    Valla artık ssd denilince aklıma direkt ps5 geliyor.
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    susesa (selim sağlam) 1 gün
    Bu efsane ile ilgili çok kapsamlı incelemeler var. Keşke onlara da baksaydınız.
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    ANIL.K 1 gün
    Yüzeysel bir "inceleme" olmuş. Boyutlara göre özellik listesi yok ve slc cache den, bile bahsedilmemiş. 2-3 benchmark atmak yetmiyor.
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