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    Wear OS kullanıcı sayısı 3 kat arttı: Samsung'un payı büyük

    Arama devi Google sonunda Wear OS işletim sistemini yeterince popüler hale getirmeyi başardı. Ancak bunda Tizen'i terk ederek yeni akıllı saatlerinde Wear OS'a geçen Samsung'un katkısı büyük.
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    Wear OS kullanıcı sayısı 3 kat arttı: Samsung'un payı büyük Tam Boyutta Gör
    Wear OS işletim sistemi (önceki adıyla Android Wear) uzun süredir kullanımda olmasına rağmen bir türlü istenilen popülariteye ulaşamadı ve bu yazılımı benimseyen çoğu üretici akıllı saat pazarını tamamen terk etti. Ancak arama devi işleri tersine çevirmeyi başarmış gibi görünüyor.

    Şirket, Wear OS 3'ün 2021'de piyasaya sürülmesinden bu yana platformun aktif cihaz sayısının üç kattan fazla arttığını açıkladı. Bu gerçekten de çok önemli bir ilerleme. Ancak bu başarıya direkt olarak etki eden Samsung'un katkısını da unutmamak gerekir.

    Wear OS kullanıcı sayısı 3 kat arttı: Samsung'un payı büyük Tam Boyutta Gör

    Aslan payı Samsung'un

    Güney Koreli dev 2021 yılı itibarıyla yeni akıllı saatlerinde Tizen işletim sistemini terk ederek Wear OS'a geçmişti. Samsung'un saatleri her zaman iyi talep gördüğü için de Wear OS kullanıcı sayısı önemli ölçüde arttı.

    Aslına bakarsanız şu anda bile Samsung'un modelleri dışında Wear OS 3 işletim sistemiyle çalışan çok az akıllı saat var. Bunlar arasına son olarak Google'ın kendi Pixel Watch modeli eklendi.

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    abstergo78GHOST 11 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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