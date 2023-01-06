Tam Boyutta Gör Wear OS işletim sistemi (önceki adıyla Android Wear) uzun süredir kullanımda olmasına rağmen bir türlü istenilen popülariteye ulaşamadı ve bu yazılımı benimseyen çoğu üretici akıllı saat pazarını tamamen terk etti. Ancak arama devi işleri tersine çevirmeyi başarmış gibi görünüyor.

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Şirket, Wear OS 3'ün 2021'de piyasaya sürülmesinden bu yana platformun aktif cihaz sayısının üç kattan fazla arttığını açıkladı. Bu gerçekten de çok önemli bir ilerleme. Ancak bu başarıya direkt olarak etki eden Samsung'un katkısını da unutmamak gerekir.

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Aslan payı Samsung'un

Güney Koreli dev 2021 yılı itibarıyla yeni akıllı saatlerinde Tizen işletim sistemini terk ederek Wear OS'a geçmişti. Samsung'un saatleri her zaman iyi talep gördüğü için de Wear OS kullanıcı sayısı önemli ölçüde arttı.

Aslına bakarsanız şu anda bile Samsung'un modelleri dışında Wear OS 3 işletim sistemiyle çalışan çok az akıllı saat var. Bunlar arasına son olarak Google'ın kendi Pixel Watch modeli eklendi.

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Wear OS kullanıcı sayısı 3 kat arttı: Samsung'un payı büyük