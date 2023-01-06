Wear OS kullanıcı sayısı 3 kat arttı: Samsung'un payı büyük

Şirket, Wear OS 3'ün 2021'de piyasaya sürülmesinden bu yana platformun aktif cihaz sayısının üç kattan fazla arttığını açıkladı. Bu gerçekten de çok önemli bir ilerleme. Ancak bu başarıya direkt olarak etki eden Samsung'un katkısını da unutmamak gerekir.
Aslan payı Samsung'un
Güney Koreli dev 2021 yılı itibarıyla yeni akıllı saatlerinde Tizen işletim sistemini terk ederek Wear OS'a geçmişti. Samsung'un saatleri her zaman iyi talep gördüğü için de Wear OS kullanıcı sayısı önemli ölçüde arttı.
Aslına bakarsanız şu anda bile Samsung'un modelleri dışında Wear OS 3 işletim sistemiyle çalışan çok az akıllı saat var. Bunlar arasına son olarak Google'ın kendi Pixel Watch modeli eklendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..