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Web3 ekosistemine kripto para platformları, NFT‘ler ve DAO‘lar olmak üzere birçok sektör dahil oldu. Web3'ün ve kripto paraların her geçen gün popülerlik kazanmasıyla beraber Web3 odaklı hack ve dolandırıcılık vakaları da artış gösterdi. Blockchain güvenlik şirketi CentiK, 2022’den günümüze kadar 377 saldırının tespit edildiğini ve bu saldırıların toplam 2.338.910.183 dolarlık zarara neden olduğunu belirtti.

Web3 sektörü, dünyaya kattığı yeni fırsatlar ve kazançlar ile birlikte kötü olaylara da ev sahipliği yaptı. CertiK tarafından paylaşılan son rapora göre bu kötü olayların 2022’den bu yana zararı yaklaşık olarak 2,3 milyar dolar.

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Söz konusu raporda yer alan detaylara bakıldığında sadece Ağustos ayında 31 büyük saldırının tespit edildiğini ancak flasloan, Discord ve NFT dolandırıcılıklarının bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

CertiK raporda şu detaya yer verdi:

“Aylık istatistiklerimize dahil etmediğimiz ve fonlarını şişiren birçok token örneği gördük. Bunun nedeni, bu örnekleri günde birden çok kez gerçekleşen olası kara para aklama faaliyetleriyle ilişkilendirmemiz. Örneklerin çoğu BNB Smart Chain üzerinde bulundu ve şu anda bu artışın Tornado Cash’in OFAC tarafından onaylanmasıyla ilgili olup olmadığı belirsiz”

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Web3 odaklı siber saldırılar 2022’de 2,3 milyar dolara mal oldu