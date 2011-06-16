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webOS 2.2 desteği sunan HP Pre 3 için İngiltere'de 350 Pound'dan ön sipariş alınıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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webOS 2.2 desteği sunan HP Pre 3 için İngiltere'de 350 Pound'dan ön sipariş alınıyor
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Palm firmasını bünyesine katarak daha da güçlenen HP'nin webOS 2.2 platformu desteği sunan modeli Pre 3 için İngiltere'de Play.com 350 Pound (~398 Euro)'dan ön sipariş almaya başladı. Akıllı telefonun stoklara giriş tarihi olarak ise 8 Temmuz tarihi öngörülüyor.
QWERTY klavye ve dokunmatik ekranı bütünleştiren HP Pre 3'ün teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gün ışığına çıkaracak olursak, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan akıllı telefon, 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8655 işlemciden, 512 MB RAM'den ve Adreno 205 grafik biriminden güç alıyor. 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı dahili flash bellek seçeneğiyle satışa sunulacak telefonda, 3.58-inç boyutunda 480 x 800 piksel kapasitif ekrana yer verilmiş.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 2.1 bağlantılarıyla donatılan telefonda görüntülü konuşma için VGA kamera, anı yakalamak için ise 5 megapiksel kamera bulunuyor. Aynı zamanda 720p (HD) video kaydı yapabilen kameraya otomatik odaklama ve led flaş eşlik etmekte.
webOS 2.2 desteği sunan HP Pre 3 için İngiltere'de 350 Pound'dan ön sipariş alınıyor
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cartographer 8 yıl
Telefon çok güzel bence hem tasarımı hem de webOS ile fark yaratıyor. Ama artık HP farklı ülkelerde de Palm cihazlarını satışa sunmalı.
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loko 8 yıl
palm prenin ekran sorunu bunda yoktur umarım.Eger saglam çalışıyorsa hemen alacagım.
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innformatics 8 yıl
Güzelll, ortama hareketlilik katacak yeni kan lazımm.
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patrain 8 yıl
aslında donanım olarak iyi ama tasarımda biraz sınıfta kalmışlar
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NDS 8 yıl
Farkli bir OS farkli bir telefon cesit olmasi guzeldir :)
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