webOS 2.2 desteği sunan HP Pre 3 için İngiltere'de 350 Pound'dan ön sipariş alınıyor

Palm firmasını bünyesine katarak daha da güçlenen HP'nin webOS 2.2 platformu desteği sunan modeli Pre 3 için İngiltere'de Play.com 350 Pound (~398 Euro)'dan ön sipariş almaya başladı. Akıllı telefonun stoklara giriş tarihi olarak ise 8 Temmuz tarihi öngörülüyor.



QWERTY klavye ve dokunmatik ekranı bütünleştiren HP Pre 3'ün teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gün ışığına çıkaracak olursak, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan akıllı telefon, 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8655 işlemciden, 512 MB RAM'den ve Adreno 205 grafik biriminden güç alıyor. 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı dahili flash bellek seçeneğiyle satışa sunulacak telefonda, 3.58-inç boyutunda 480 x 800 piksel kapasitif ekrana yer verilmiş.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 2.1 bağlantılarıyla donatılan telefonda görüntülü konuşma için VGA kamera, anı yakalamak için ise 5 megapiksel kamera bulunuyor. Aynı zamanda 720p (HD) video kaydı yapabilen kameraya otomatik odaklama ve led flaş eşlik etmekte.

