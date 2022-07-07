Western Digital bazı bölümlerini ayırıyor

Geçtiğimiz yıllarda KIOXIA ile birlikte çalıştırdığı NAND bellek birimini ortağına devreden Western Digital yeni dönemde de bazı bölümlerini iştirak haline getirmeyi planlıyor. Böylece hissedarların elindeki değer artmış olacak.
Western Digital bölünüyor
Western Digtal markası yapılan yönetim kurulu toplantısında stratejik alternatiflerin ele alındığı açıklandı. WD hisselerinin daha değerli hale gelmesi için Flash ve HDD bölümlerinin ayrı bir iştirak olması planlanıyor.
Western Digital markası pandemi döneminde başarılı bir performans göstererek hisselerini 70$ seviyelerine kadar çıkarırken bu yıl ekonomik kriz ile sarsıldı. Hisseler son 2 yılın en düşük seviyesine inerken yeniden yapılanma da kaçınılmaz oldu. Flash ve HDD bölümleri firmanın en iyi iş yapan iki bölümü durumunda.
Elliott yatırım platformu ile ortaklık yapan Western Digital ayrılık sürecini beraber yürütecek. Elliott ayrıca Flash iştirakine sermaye katkısı yapmayı da planlıyor. Detaylar henüz açıklanmadığı için HPE ve HP ayrılığında gördüğümüz gibi iki farklı şirket mi ortaya çıkacak yoksa iki ayrı isimle iştirakler mi oluşturulacak bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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