Western Digital siber saldırıya uğradı: Kullanıcıları uyarıyor

Kullanıcı verilerinin çalındığı doğrulandı
Gerçekleştirilen siber saldırının detayları henüz açıklanmadı. Ancak Nisan ortasında Techcrunch, saldırının arkasında yer alan isimlerden biriyle konuşmayı başardı ve Western Digital'den yaklaşık 10 terabayt veri çalındığı söyledi. Bu noktada kullanıcıların ve müşterilerinin ihlalden etkilenip etkilenmediği ise hala belirsizdi.
Bildirilenlere göre Western Digital, 5 Mayıs 2023 itibariyle kullanıcılara "bilinmeyen bir üçüncü taraf kaynağın" müşteri verilerine erişmeyi başardığını doğrulayan e-postalar göndermeye başladı. Çalınan veriler arasında ise "müşteri adları, fatura ve sevkiyat adresleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları" dahil olmak üzere kişisel kullanıcı verilerinin yer aldığını belirtiliyor.
e-postalar gönderdi
E-postaya göre şirket, çevrimiçi mağazasına olan erişimi ve çevrimiçi alışveriş yapma olanağını askıya almış durumda. Bu kısıtlama 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Ayrıca Western Digital, kullanıcıların belirsiz kaynaklardan gelen e-postalara karşı dikkatli olmalarını öneriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah