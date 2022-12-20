WhatsApp, gönderdiği mesajı "Herkesten Sil" yapmayanları kurtaracak

Tam Boyutta Gör Aktif WhatsApp kullanıcıları, "Herkesten Sil" seçeneği yerine yanlışlıkla "Benden Sil" düğmesine dokunulan anlara yabancı değildir. Yeni özellik, içinde bulunduğunuz duruma göre son derece kritik olan bu işlemi geri almanıza olanak sağlıyor.

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Mesajınızı herkesten silmek için 5 saniyeniz var

Yanlışlıkla silme özelliği Ağustos 2022'de beta programına katılan az sayıda kullanıcı arasında test edilmeye başlanmıştı. Artık tüm WhatsApp kullanıcıları tarafından kullanılabilir hale geliyor. Kullanıcı bir mesajı yanlışlıkla sadece "kendisi için" sildiğinde, 5 saniye boyunca "Geri Al" düğmesinin de olduğu bir bildirim görecek. Bu 5 saniye boyunca da mesajı geri alabilecek ve ardından herkesten silebilecek.

Tam Boyutta Gör WhatsApp'ın, sadece kendinizden değil, tüm sohbet katılımcılarından sildiğiniz bir mesajı geri alma seçeneği sunmadığını unutmayın. Son olarak yeni özelliği içeren güncellemenin dağıtım aşamasında olduğunu ve yakında hem özel hem de grup sohbetlerinde kullanılabileceğini de belirtelim.

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