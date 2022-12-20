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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, gönderdiği mesajı "Herkesten Sil" yapmayanları kurtaracak

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılar için yeni ve duruma göre son derece kritik bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.                     
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    WhatsApp, mesajını 'Herkesten Sil' yapmayanları kurtaracak Tam Boyutta Gör
    Aktif WhatsApp kullanıcıları, "Herkesten Sil" seçeneği yerine yanlışlıkla "Benden Sil" düğmesine dokunulan anlara yabancı değildir. Yeni özellik, içinde bulunduğunuz duruma göre son derece kritik olan bu işlemi geri almanıza olanak sağlıyor.

    Mesajınızı herkesten silmek için 5 saniyeniz var

    Yanlışlıkla silme özelliği Ağustos 2022'de beta programına katılan az sayıda kullanıcı arasında test edilmeye başlanmıştı. Artık tüm WhatsApp kullanıcıları tarafından kullanılabilir hale geliyor. Kullanıcı bir mesajı yanlışlıkla sadece "kendisi için" sildiğinde, 5 saniye boyunca "Geri Al" düğmesinin de olduğu bir bildirim görecek. Bu 5 saniye boyunca da mesajı geri alabilecek ve ardından herkesten silebilecek.

    WhatsApp, mesajını 'Herkesten Sil' yapmayanları kurtaracak Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'ın, sadece kendinizden değil, tüm sohbet katılımcılarından sildiğiniz bir mesajı geri alma seçeneği sunmadığını unutmayın. Son olarak yeni özelliği içeren güncellemenin dağıtım aşamasında olduğunu ve yakında hem özel hem de grup sohbetlerinde kullanılabileceğini de belirtelim.
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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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