WhatsApp, gönderdiği mesajı "Herkesten Sil" yapmayanları kurtaracak

Mesajınızı herkesten silmek için 5 saniyeniz var
Yanlışlıkla silme özelliği Ağustos 2022'de beta programına katılan az sayıda kullanıcı arasında test edilmeye başlanmıştı. Artık tüm WhatsApp kullanıcıları tarafından kullanılabilir hale geliyor. Kullanıcı bir mesajı yanlışlıkla sadece "kendisi için" sildiğinde, 5 saniye boyunca "Geri Al" düğmesinin de olduğu bir bildirim görecek. Bu 5 saniye boyunca da mesajı geri alabilecek ve ardından herkesten silebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...