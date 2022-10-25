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    WhatsApp'a fotoğraf sansürleme özelliği geliyor: Nasıl çalışacak?

    Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yeni bir özellik geliyor. Beta sürümde ortaya çıkan bulanıklaştırma aracı fotoğrafların gönderilmeden önce sansürlenmesine olanak tanıyacak.
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    WhatsApp'a fotoğraf sansürleme özelliği geliyor: Nasıl çalışacak? Tam Boyutta Gör

    WhatsApp için sıklıkla güncellemeler yayınlayan Meta son zamanlarda masaüstü uygulamasına odaklanmış görünüyor. Popüler mesajlaşma uygulamasının masaüstü sürümüne fotoğrafların karşı tarafa gönderilmeden önce sansürlenmesine imkan tanıyacak yeni bir araç eklendi.

    WABetaInfo portalında yer alan bilgilere göre WhatsApp Desktop beta 2.2241.2 versiyonuna fotoğraf bulanıklaştırma özelliği dahil edildi. Söz konusu araç kullanıcıların göndermeden önce fotoğrafın istenen bölümlerinin bulanıklaştırmasına olanak tanıyacak.

    WhatsApp'a fotoğraf sansürleme özelliği geliyor: Nasıl çalışacak? Tam Boyutta Gör

    İki bulanıklaştırma efekti var

    Ekran görüntülerine bakılırsa WhatsApp fotoğraflardaki bazı ayrıntıların gizlenmesini sağlayan iki bulanıklaştırma efekti sunacak. Bunlardan biri daha pikselli bir yapıda. Ayrıca efekti hassas bir şekilde uygulayabilmeniz için bulanıklık boyutunu da seçebileceksiniz.

    Yeni özellik şimdilik test aşamasında görünüyor. Uygulamanın son beta sürümünü kullananlar arasında bile bulanıklaştırma aracını henüz almamış olanlar var. Ancak şirketin önümüzdeki günlerde bu özelliği daha fazla kullanıcı için erişilebilir hale getirmesi bekleniyor.

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