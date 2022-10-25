WhatsApp çöktü: Bazı kullanıcılar mesaj ve ses göndermede sorunlar yaşıyor!

Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformlarında "WhatsApp çöktü mü?" sorusu yayılmaya başladı. Downdetector isimli platforma WhatsApp hakkında rapor gönderenlerin sayısı her geçen dakika artıyor.

WhatsApp çalışmıyor (açılmıyor) sorunu çözümü 4 hf. önce eklendi

WhatsApp çöktü mü? Bazı kullanıcılar sorun yaşıyor

Türkiye'deki kullanıcıların geçici de olsa mesajlaşma ve ses gönderme konusunda problemlerle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. Bu problemlerden her kullanıcı etkilenmese de binlerce kullanıcının etkilendiği tespit edildi.

Son günlerde masaüstü versiyonu için çeşitli güncellemelerle meşgul olan popüler dijital mesajlaşma servisinin sohbet deneyimi konusunda yaptığı çalışmaların sonucu merakla bekleniyor.

Tam Boyutta Gör En çok bildirilen sorunlar arasında "Mesaj Gönderme" ve "Ses" kategorileri göze çarpıyordu. Son alınan bilgiye göre "Uygulama" isimli kategori de dikkat çekmeye başladı.

Downdetector isimli platformun sağladığı verilere göre 1520 kullanıcının yüzde 90'ı mesaj gönderemiyor. Bu kitlenin yüzde 6'sı uygulamayı kullanamadığını belirtti. Yüzde 4'lük bir kesim ise ses gönderme konusunda sorunlar yaşadığını söyledi.

WhatsApp çökme sorununa ilişkin Meta'dan açıklama

Geçen yıldan bu yana ilk büyük WhatsApp kesintisi yaşandı. Geçen yıl Instagram, Messenger, Oculus ve Facebook da WhatsApp ile aynı anda çökmüştü.O kesinti probleminin ortadan kaldırılması yaklaşık 6 saat sürmüştü.

Facebook'un ana şirketi olan Meta o dönemde bu sorunun ağlardaki bir yapılandırma değişikliğinden kaynaklandığını duyurmuştu. Meta'nın basın sözcülerinden birisi olan Joshua BRECKMAN şimdiki problem için bir açıklama yaptı:

"Bazı kişilerin şu anda mesaj gönderme konusunda bir sorun yaşadığının farkındayız ve uygulamamızı mümkün olan en kısa sürede onaracağız."

Tam Boyutta Gör Her ay iki milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan WhatsApp isimli yazılımın neden çöktüğüne dair bir açıklama yapmayı şimdilik tercih etmeyen Meta'dan tatmin edici bir açıklama gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Downdetector isimli platforma gönderilen raporların sayısı artmaya devam ediyor. Alınan bir bilgiye göre Türkiye'deki bazı kişiler şu anda bu sorundan kurtulmuş durumda.

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WhatsApp çöktü mü? Bazı kullanıcılar sorun yaşıyor