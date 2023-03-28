WhatsApp'a sesli sohbet özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Görüntülü mesajlar ve kaybolan sesli mesajların ardından, WhastApp uygulamasının geliştiricilerinin bir başka yeni özellik olan sesli sohbetler üzerinde çalıştıkları öğrenildi.

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Yeni özellikle ilgili ilk bilgiler, WhatsApp Android uygulamasının 2.23.7.12 sürüm numaralı beta sürümünde WABetaInfo uzmanları tarafından keşfedildi. Test sürümünde uygulamanın grup sohbetleri kısmındaki iki seçenekli menüde, görüntülü arama başlatma düğmesinin yanında sesli mesaj şeklinde bir seçenek olduğu görülüyor.

Sadece katılımcılar dinleyebilecek

Sesli sohbet hakkında henüz detaylı bilgi mevcut değil ancak yeni WhatsApp özelliği, grup sohbetlerinde sesli yayınlar yapmanızı sağlayacak. Benzer işlevsellik, Twitter, Telegram ve Clubhouse gibi diğer hizmetlerde de halihazırda kullanılıyor. Tüm sesli mesajlar uçtan uca şifrelenecek, iletilemeyecek ve kaydedilemeyecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca sızan bilgilere göre yalnızca sohbet katılımcıların bu mesajları dinleyebilecekler. Sesli sohbet özelliği henüz test aşamasında ve şirketin bu işlevi kullanıcılara hangi tarihte sunacağı ise belli değil.

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