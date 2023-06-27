Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket, uygulamanın Android için beta sürümünde yeni bir özellik daha test ediyor. bu özellik sayesinde ise tasarımda ufak bir değişikliğe gidilecek.

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WhatsAppı'ın Android sürümünde uygulama çubuğunun tasarımı değişecek

Google Play Store'da bulunan Android için en son WhatsApp beta güncellemesi 2.23.13.17 sayesinde, WhatsApp'ın karanlık temayı kullanırken üst uygulama çubuğu için de değişiklikler sunmayı planladığı ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görülebileceği gibi en üstteki uygulama çubuğu, WhatsApp'ı açtığımızda genellikle gördüğümüze kıyasla daha koyu. AMOLED ekrana sahip daha gelişmiş cep telefonları için, gri tonlama ve siyah rengin kullanıldığı daha koyu bir tema, estetik açıdan daha hoş olmanın yanı sıra performans açısından harika sonuçlar da sağlayabilir.

Görünüşe göre WhatsApp, bu değişiklikle birlikte uygulamasını Material Design 3 tarzıyla daha da uyumlu hâle getirmeyi umuyor. Son olarak bu yeni özelliğin henüz test aşamasında olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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WhatsApp, Android uygulamasına daha koyu bir tema getiriyor