WhatsApp, Android uygulamasına daha koyu bir tema getiriyor

WhatsAppı'ın Android sürümünde uygulama çubuğunun tasarımı değişecek
Google Play Store'da bulunan Android için en son WhatsApp beta güncellemesi 2.23.13.17 sayesinde, WhatsApp'ın karanlık temayı kullanırken üst uygulama çubuğu için de değişiklikler sunmayı planladığı ortaya çıktı.
Görünüşe göre WhatsApp, bu değişiklikle birlikte uygulamasını Material Design 3 tarzıyla daha da uyumlu hâle getirmeyi umuyor. Son olarak bu yeni özelliğin henüz test aşamasında olduğunu hatırlatmakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D