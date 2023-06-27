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    WhatsApp, Android uygulamasına daha koyu bir tema getiriyor

    WhatsApp'ın beta sürümünde ortaya çıkan bir özelliğe göre uygulamanın Android sürümünde tasarım değişikliğine gidiliyor. İşte daha koyu bir temaya sahip olacak yeni görünüm:
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    WhatsApp, Android uygulamasına daha koyu bir tema getiriyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket, uygulamanın Android için beta sürümünde yeni bir özellik daha test ediyor. bu özellik sayesinde ise tasarımda ufak bir değişikliğe gidilecek.

    WhatsAppı'ın Android sürümünde uygulama çubuğunun tasarımı değişecek

    Google Play Store'da bulunan Android için en son WhatsApp beta güncellemesi 2.23.13.17 sayesinde, WhatsApp'ın karanlık temayı kullanırken üst uygulama çubuğu için de değişiklikler sunmayı planladığı ortaya çıktı. 

    WhatsApp, Android uygulamasına daha koyu bir tema getiriyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görülebileceği gibi en üstteki uygulama çubuğu, WhatsApp'ı açtığımızda genellikle gördüğümüze kıyasla daha koyu. AMOLED ekrana sahip daha gelişmiş cep telefonları için, gri tonlama ve siyah rengin kullanıldığı daha koyu bir tema, estetik açıdan daha hoş olmanın yanı sıra performans açısından harika sonuçlar da sağlayabilir. 

    Görünüşe göre WhatsApp, bu değişiklikle birlikte uygulamasını Material Design 3 tarzıyla daha da uyumlu hâle getirmeyi umuyor. Son olarak bu yeni özelliğin henüz test aşamasında olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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