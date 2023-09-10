Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde uygulamada ana sayfanın görünümünü değiştiren yeni özellikler test etmekteydi. Bu özellikler arasında sohbet filtreleme de bulunmaktaydı. Ancak yakın bir zamanda ortaya çıkan rapora göre bu özellikte bazı değişiklikler bizleri bekliyor.

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İşte sohbetlerinizi filtrelemenizi sağlayacak o özellik:

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, test sürecinde olan filtreleri güncellemeye karar verdi. Özellikle WhatsApp, kullanıcıların bireysel sohbetleri hariç tutarak grupların bir listesini almasına olanak tanıyan yeni bir filtre ekledi.

Tam Boyutta Gör Kullanıcı memnuniyetini artıtrmak ve kullanım kolaylığı sağlamak için WhatsApp, ayrıca "Kişisel" filtresinin "Kişiler" olarak yeniden adlandırıldı. Bunu bireysel sohbetler ile grup sohbetleri arasında daha net bir ayrım sağlamak amacıyla yaptığı düşünülüyor. Son olarak ise "İşletme" filtresi yeni beta sürümüyle birlikte kaldırıldı.

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WhatsApp, artık grup sohbetlerinizi filtrelemenizi sağlayacak