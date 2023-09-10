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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, artık grup sohbetlerinizi filtrelemenizi sağlayacak

    Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, test aşamasında olan filtreleme özelliğini yeni beta sürümüyle birlikte güncelledi. İşte gruplarıda filtrelemenize olanak sağlayan özelliğin yeni hali: 
    WhatsApp, artık grup sohbetlerinizi filtrelemenizi sağlayacak Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde uygulamada ana sayfanın görünümünü değiştiren yeni özellikler test etmekteydi. Bu özellikler arasında sohbet filtreleme de bulunmaktaydı. Ancak yakın bir zamanda ortaya çıkan rapora göre bu özellikte bazı değişiklikler bizleri bekliyor.

    İşte sohbetlerinizi filtrelemenizi sağlayacak o özellik:

    Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, test sürecinde olan filtreleri güncellemeye karar verdi. Özellikle WhatsApp, kullanıcıların bireysel sohbetleri hariç tutarak grupların bir listesini almasına olanak tanıyan yeni bir filtre ekledi. 

    WhatsApp, artık grup sohbetlerinizi filtrelemenizi sağlayacak Tam Boyutta Gör
    Kullanıcı memnuniyetini artıtrmak ve kullanım kolaylığı sağlamak için WhatsApp, ayrıca "Kişisel" filtresinin "Kişiler" olarak yeniden adlandırıldı. Bunu bireysel sohbetler ile grup sohbetleri arasında daha net bir ayrım sağlamak amacıyla yaptığı düşünülüyor. Son olarak ise "İşletme" filtresi yeni beta sürümüyle birlikte kaldırıldı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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