WhatsApp, artık grup sohbetlerinizi filtrelemenizi sağlayacak

İşte sohbetlerinizi filtrelemenizi sağlayacak o özellik:
Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, test sürecinde olan filtreleri güncellemeye karar verdi. Özellikle WhatsApp, kullanıcıların bireysel sohbetleri hariç tutarak grupların bir listesini almasına olanak tanıyan yeni bir filtre ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.