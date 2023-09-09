Gboard, yapay zeka destekli Düzeltme özelliğini test etmeye başladı

Gboard'ın yeni özelliği ile yazım ve noktalama hatalarını çözmek artık daha kolay olacak
Şu anda Android'de beta sürümünde olan Gboard 13.4 sürümüyle gösterilen Düzeltme seçeneği, tamamı üretken yapay zeka tarafından desteklenen, metninizin anında yazım veya dilbilgisi hatalarına karşı kontrol edilmesini sağlamanın bir yolu olarak klavyenin araç çubuğunda kullanıma sunulmaya başlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.