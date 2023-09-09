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    Gboard, yapay zeka destekli Düzeltme özelliğini test etmeye başladı

    Gboard ile yazım ve noktalama hatalarını düzeltmek yakında daha kolay bir hâle geliyor. İşte test sürecinde olan yapay zeka destekli Düzeltme özelliğinin detayları:
    Gboard, yapay zeka destekli Düzeltme özelliğini test ediyor Tam Boyutta Gör
    Google'a ait Gboard isimli klavye uygulaması, özellikle Android cihazlarda sıklıkla tercih edilmekte ve yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göre Google, kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliği uygulamada test etmeye başladı.

    Gboard'ın yeni özelliği ile yazım ve noktalama hatalarını çözmek artık daha kolay olacak

    Şu anda Android'de beta sürümünde olan Gboard 13.4 sürümüyle gösterilen Düzeltme seçeneği, tamamı üretken yapay zeka tarafından desteklenen, metninizin anında yazım veya dilbilgisi hatalarına karşı kontrol edilmesini sağlamanın bir yolu olarak klavyenin araç çubuğunda kullanıma sunulmaya başlandı.

    Gboard, yapay zeka destekli Düzeltme özelliğini test ediyor Tam Boyutta Gör
    Henüz test aşamasında olan Gboard'un araç çubuğundaki Düzeltme seçeneğine dokunduğunuzda metniniz işlenir ve noktalama işareti ekleme gibi yazım veya dilbilgisini düzeltmeye yönelik öneriler sunulur. Bu arada öneriler doğrultusunda Düzelt butonu çıkacak ve tıkladığınızda hatalar otomatik olarak düzeltilecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 4 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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