Gboard, yapay zeka destekli Düzeltme özelliğini test etmeye başladı

Tam Boyutta Gör Google'a ait Gboard isimli klavye uygulaması, özellikle Android cihazlarda sıklıkla tercih edilmekte ve yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göre Google, kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliği uygulamada test etmeye başladı.

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Gboard'ın yeni özelliği ile yazım ve noktalama hatalarını çözmek artık daha kolay olacak

Şu anda Android'de beta sürümünde olan Gboard 13.4 sürümüyle gösterilen Düzeltme seçeneği, tamamı üretken yapay zeka tarafından desteklenen, metninizin anında yazım veya dilbilgisi hatalarına karşı kontrol edilmesini sağlamanın bir yolu olarak klavyenin araç çubuğunda kullanıma sunulmaya başlandı.

Tam Boyutta Gör Henüz test aşamasında olan Gboard'un araç çubuğundaki Düzeltme seçeneğine dokunduğunuzda metniniz işlenir ve noktalama işareti ekleme gibi yazım veya dilbilgisini düzeltmeye yönelik öneriler sunulur. Bu arada öneriler doğrultusunda Düzelt butonu çıkacak ve tıkladığınızda hatalar otomatik olarak düzeltilecek.

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Gboard, yapay zeka destekli Düzeltme özelliğini test ediyor