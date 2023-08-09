Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp, beklenen özelliğe kavuştu: Discord'a rakip olacak

    Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, uzun süredir beklenen Ekran Paylaşımı özelliğine kavuştu. Peki WhatsApp'ın Ekran Paylaşımı özelliği nasıl çalışıyor? İşte detaylar
    6
    WhatsApp, beklenen özelliğe kavuştu! Discord'a rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Öyle ki Meta'nın Ekran Paylaşımı adı altında yeni bir özellik üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Halihazırda beta kullanıcılarına sunulan bu özellik, bugünden itibaren tüm kullanıcılara ulaşmaya başladı. Peki WhatsApp'ın Ekran Paylaşımı özelliği nasıl çalışıyor? Gelin hep birlikte göz atalım. 

    WhatsApp'ta Ekran Paylaşımı dönemi başladı

    Ekran paylaşımı özelliğini, en basit anlatımı ile telefonunuzun ekranında bulunan görüntüleri, belgeleri ve hatta uygulamaların başka bir cihaza yansıtılması olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla özellikle iş veya öğrenim amaçlı iletişimde büyük önem taşıyor. WhatsApp ise, uzun süredir rakiplerinde yer alan bu özelliği, kullanıcılara ulaştırmaya başladı. 

    WhatsApp, beklenen özelliğe kavuştu! Discord'a rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Bugün yapılan duyuruda Meta, ekran paylaşma özelliğinin Android, iOS ve masaüstü kullanıcılarına sunulmaya başladığını duyurdu. Ancak bu özelliğin kademeli olarak dağıtıldığını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla tamamıyla erişime açılması biraz zaman alabilir. Peki WhatsApp'ın ekran paylaşımı özelliği nasıl kullanılır? İşte gereken adımlar...

    WhatsApp ekran paylaşımı nasıl kullanılır?

    • Adım 1: WhatsApp üzerinden herhangi bir görüntülü görüşme başlatın.
    • Adım 2: Ekranın alt bölümünde yer alan ekran paylaşımı adlı yeni butona dokunun.
    • Adım 3: Ekran paylaşımı hakkında karşınıza çıkan bildirimi onaylayın.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen c4 1.2 puretech yorum tüketici hakem heyeti savunması istendi kurutma makinesi tüy toplama acer aspire 7 a715-43g regal raptor 125 yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi A2
    Xiaomi Redmi A2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız