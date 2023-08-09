WhatsApp, beklenen özelliğe kavuştu: Discord'a rakip olacak

Ekran paylaşımı özelliğini, en basit anlatımı ile telefonunuzun ekranında bulunan görüntüleri, belgeleri ve hatta uygulamaların başka bir cihaza yansıtılması olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla özellikle iş veya öğrenim amaçlı iletişimde büyük önem taşıyor. WhatsApp ise, uzun süredir rakiplerinde yer alan bu özelliği, kullanıcılara ulaştırmaya başladı.
WhatsApp ekran paylaşımı nasıl kullanılır?
Adım 1: WhatsApp üzerinden herhangi bir görüntülü görüşme başlatın.
Adım 2: Ekranın alt bölümünde yer alan ekran paylaşımı adlı yeni butona dokunun.
Adım 3: Ekran paylaşımı hakkında karşınıza çıkan bildirimi onaylayın.