WhatsApp, beklenen özelliğe kavuştu: Discord'a rakip olacak

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Öyle ki Meta'nın Ekran Paylaşımı adı altında yeni bir özellik üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Halihazırda beta kullanıcılarına sunulan bu özellik, bugünden itibaren tüm kullanıcılara ulaşmaya başladı. Peki WhatsApp'ın Ekran Paylaşımı özelliği nasıl çalışıyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

WhatsApp'ta Ekran Paylaşımı dönemi başladı

Ekran paylaşımı özelliğini, en basit anlatımı ile telefonunuzun ekranında bulunan görüntüleri, belgeleri ve hatta uygulamaların başka bir cihaza yansıtılması olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla özellikle iş veya öğrenim amaçlı iletişimde büyük önem taşıyor. WhatsApp ise, uzun süredir rakiplerinde yer alan bu özelliği, kullanıcılara ulaştırmaya başladı.

Tam Boyutta Gör Bugün yapılan duyuruda Meta, ekran paylaşma özelliğinin Android, iOS ve masaüstü kullanıcılarına sunulmaya başladığını duyurdu. Ancak bu özelliğin kademeli olarak dağıtıldığını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla tamamıyla erişime açılması biraz zaman alabilir. Peki WhatsApp'ın ekran paylaşımı özelliği nasıl kullanılır? İşte gereken adımlar...

WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı: Güvenlik artırılıyor! 5 gün önce eklendi

WhatsApp ekran paylaşımı nasıl kullanılır?

Adım 1: WhatsApp üzerinden herhangi bir görüntülü görüşme başlatın.

WhatsApp üzerinden herhangi bir başlatın. Adım 2: Ekranın alt bölümünde yer alan ekran paylaşımı adlı yeni butona dokunun .

Ekranın alt bölümünde yer alan ekran paylaşımı adlı . Adım 3: Ekran paylaşımı hakkında karşınıza çıkan bildirimi onaylayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.