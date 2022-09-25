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Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmeye hızla devam ediyor. Yeni ortaya çıkan sızıntılara göre WhatsApp yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik sayesinde ise yakında WhatsApp'ta aynı Instagram'daki gibi kendi avatarınızı oluşturmanız mümkün olabilir.

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Yakında WhatsApp'ta kendi çıkartmanızı oluşturabileceksiniz

WABetaInfo tarafından ortaya çıkan yeni bir rapora göre WhatsApp, kendi avatarınızı oluşturmanızı sağlayacak yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik, Android için WhatsApp beta sürümü 2.22.21.3'te keşfedildi, ancak henüz geniş çapta erişilebilir değil.

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Yukarıdaki ekran görüntüleri WhatsApp ayarlarınndan yapılandırılmış avatara göre otomatik olarak kendi çıkartma paketinizi nasıl oluşturabileceğinizi göstermekte. Böylece kişiselleştirilmiş çıkartmalarınızı bireysel veya grup sohbetlerinde gönderebileceksiniz.

Bu çıkartmaları sohbetlerde göndermenin yanı sıra, kullanıcılar avatarlarını varsayılan profil resimleri olarak da ayarlayabilecek. Ancak avatar oluşturma özelliği şu an geliştirme aşamasında ve ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

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WhatsApp yakında kendi avatarınızı oluşturmanıza izin verebilir