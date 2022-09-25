Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp yakında kendi avatarınızı oluşturmanıza izin verebilir

    WhatsApp, yeni bir özellik test ediyor. Şimdilik Beta kullanıcılarına sunulan bu özellik sayesinde kendi avatarınızı oluşturabilir ve bu avatarın çıkartma paketini oluşturabilirsiniz.
    Oy Ver

    WhatsApp yakında kendi avatarınızı oluşturmanıza izin verebilir
    Tam Boyutta Gör

    Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmeye hızla devam ediyor. Yeni ortaya çıkan sızıntılara göre WhatsApp yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik sayesinde ise yakında WhatsApp'ta aynı Instagram'daki gibi kendi avatarınızı oluşturmanız mümkün olabilir.

    Yakında WhatsApp'ta kendi çıkartmanızı oluşturabileceksiniz

    WABetaInfo tarafından ortaya çıkan yeni bir rapora göre WhatsApp, kendi avatarınızı oluşturmanızı sağlayacak yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik, Android için WhatsApp beta sürümü 2.22.21.3'te keşfedildi, ancak henüz geniş çapta erişilebilir değil. 

    Yukarıdaki ekran görüntüleri WhatsApp ayarlarınndan yapılandırılmış avatara göre otomatik olarak kendi çıkartma paketinizi nasıl oluşturabileceğinizi göstermekte. Böylece kişiselleştirilmiş çıkartmalarınızı bireysel veya grup sohbetlerinde gönderebileceksiniz.

    Bu çıkartmaları sohbetlerde göndermenin yanı sıra, kullanıcılar avatarlarını varsayılan profil resimleri olarak da ayarlayabilecek. Ancak avatar oluşturma özelliği şu an geliştirme aşamasında ve ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    homebird 2 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 6 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız