WhatsApp hikayelerini Facebook'ta paylaşma dönemi başladı

WhatsApp’ın iOS ve Android versiyonuna hikayeler ile ilgili yeni bir özellik geldi. Artık WhatsAppp durumunuzu doğrudan Facebook’ta hikaye olarak paylaşabileceksiniz. Bu sayede durumdaki resmi Facebook'ta paylaşmak kolaylaşacak.

Doğrudan paylaşım özelliğini kullanabilmek için telefonunuzda Whatsapp’a ek olarak Facebook yada Facebook Lite uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Bu özellik neredeyse tüm kullanıcılara gelmiş durumda. Tüm kullanıcılara ulaşması yaklaşık bir hafta sürecek.

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WhatsApp hikayesi, Facebook’ta nasıl paylaşılır?

WhatsApp uygulamanızı güncelleyin. Durumda bir şey paylaşın. Durum ekranındaki “Facebook’ta paylaş” seçeneğine dokunun. Son aşamada Facebook açılıyor ve paylaşım için onayınızı istiyor.

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Dilerseniz durum gönderinizi diğer uygulamalarla da paylaşabilirsiniz. Ancak doğrudan paylaşım desteği olmadığı için, Facebook paylaşımı gibi otomatik bir paylaşım söz konusu değil. Diğer uygulamalarla paylaşım için Whatsapp Durum sayfasındaki "Paylaş" seçeneğine dokunmanız yeterli.