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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp hikayelerini Facebook'ta paylaşma dönemi başladı

    WhatsApp'a yeni gelen özellik sayesinde WhatsApp hikayenizi, birkaç dokunuş ile Facebook'ta hikaye olarak paylaşabiliyoruz. WhatsApp hikayesi, Facebook’ta nasıl paylaşılır?
    1 sa.
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    2
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    WhatsApp hikayelerini Facebook'ta paylaşma dönemi başladı

    WhatsApp’ın iOS ve Android versiyonuna hikayeler ile ilgili yeni bir özellik geldi. Artık WhatsAppp durumunuzu doğrudan Facebook’ta hikaye olarak paylaşabileceksiniz. Bu sayede durumdaki resmi Facebook'ta paylaşmak kolaylaşacak.

    Doğrudan paylaşım özelliğini kullanabilmek için telefonunuzda Whatsapp’a ek olarak Facebook yada Facebook Lite uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Bu özellik neredeyse tüm kullanıcılara gelmiş durumda. Tüm kullanıcılara ulaşması yaklaşık bir hafta sürecek.

    Ayrıca Bkz. "Avustralya’nın içme suyu kaynakları tükenmek üzere"

    WhatsApp hikayesi, Facebook’ta nasıl paylaşılır?

    WhatsApp uygulamanızı güncelleyin. Durumda bir şey paylaşın. Durum ekranındaki “Facebook’ta paylaş” seçeneğine dokunun. Son aşamada Facebook açılıyor ve paylaşım için onayınızı istiyor.

    WhatsApp hikayelerini Facebook'ta paylaşma dönemi başladı
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    Dilerseniz durum gönderinizi diğer uygulamalarla da paylaşabilirsiniz. Ancak doğrudan paylaşım desteği olmadığı için, Facebook paylaşımı gibi otomatik bir paylaşım söz konusu değil. Diğer uygulamalarla paylaşım için Whatsapp Durum sayfasındaki "Paylaş" seçeneğine dokunmanız yeterli.



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    khytr89 24 dk.
    Instagram ve whatsapp i birlestirip 1 tane adam akilli uygulama ile yola devam etmeleri daha mantikli..
    2 uygulama ayri ayri veri kullaniyor,bildirim paneli cosuyor ve ayrica cihazin sarjini + hafizasini da etkiliyor..
    Mark icinde iyi olur personel sadelestirmesi yaparak biraz daha gelir elde edebilir o da..
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    rakanishu 1 sa.
    Beyhude çabalar...
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