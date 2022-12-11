WhatsApp, Duyuru gruplarına tepki verme özelliği getirecek

Geçtiğimiz günlerde kendi avatarınızı yapabilmenizi sağlayan yeni özelliğini duyuran WhatsApp, kendini geliştirmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ise WhatsApp, Topluluk duyuru grubu oluşturmanızı sağlamıştı. Ancak bu gruplarda katılımcı listesi gizli olduğu durumda mesajlara tepki verebilmeniz pek mümkün değildi. Çünkü bir mesaja tepki vermek, telefon numaralarını gösteriyor. Ancak WhatsApp, bu duruma yakında bir çözüm bulabilir.

WhatsApp'ın Kendine Mesaj At özelliği Windows beta'da yayında 1 gün önce eklendi

Duyuru grubundaki telefon numaraları maskelenecek

Tam Boyutta Gör WhatsApp, duyuru grubu içindeki telefon numaralarını maskeleme üzerinde çalışıyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi duyuru grubu içinde mesajlara tepki vermek için WhatsApp sürümünüzü güncellemenizi söylenmekte. Toplulukların duyuru grubu içinde mesajlara tepki verme özelliği kullanıma sunulduğunda, tepkiniz telefon numaranızı göstermeyecek ve böylece gizlilik korunacak.

Ne yazık ki bu özellik henüz kullanıma sunulmadı. Duyuru grubu içindeki mesajlara tepki verme özelliği, Android için WhatsApp beta'nın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanacak.

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