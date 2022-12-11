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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, Duyuru gruplarına tepki verme özelliği getirecek

    Geçtiğimiz günlerde Kendine Mesaj At özelliğini Windows beta'da kullanıma sunan WhatsApp, yeni ortaya çıkan bir rapora göre Duyuru gruplarına tepki verme özelliği getirebilir.
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    WhatsApp, Duyuru gruplarına tepki verme özelliği getirecek
    Geçtiğimiz günlerde kendi avatarınızı yapabilmenizi sağlayan yeni özelliğini duyuran WhatsApp, kendini geliştirmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ise WhatsApp, Topluluk duyuru grubu oluşturmanızı sağlamıştı. Ancak bu gruplarda katılımcı listesi gizli olduğu durumda mesajlara tepki verebilmeniz pek mümkün değildi. Çünkü bir mesaja tepki vermek, telefon numaralarını gösteriyor. Ancak WhatsApp, bu duruma yakında bir çözüm bulabilir.

    Duyuru grubundaki telefon numaraları maskelenecek

    WhatsApp, Duyuru gruplarına tepki verme özelliği getirecek Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, duyuru grubu içindeki telefon numaralarını maskeleme üzerinde çalışıyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi duyuru grubu içinde mesajlara tepki vermek için WhatsApp sürümünüzü güncellemenizi söylenmekte. Toplulukların duyuru grubu içinde mesajlara tepki verme özelliği kullanıma sunulduğunda, tepkiniz telefon numaranızı göstermeyecek ve böylece gizlilik korunacak.

    Ne yazık ki bu özellik henüz kullanıma sunulmadı. Duyuru grubu içindeki mesajlara tepki verme özelliği, Android için WhatsApp beta'nın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 6 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 6 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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