WhatsApp'ın Kendine Mesaj At özelliği Windows beta'da yayında

Kullanıcıların kendilerine bir metin göndermesine olanak tanıyan Kendine Mesaj At özelliği, geçen ay Android ve iOS'ta WhatsApp'ta kullanıma sunuldu. Şirket bu özelliği, yakında Windows kullanıcılarına da getirebilir. Yakın zamanda Windows beta'da ortaya çıkan özellik, kullanıcıların önemli bilgileri kendilerine kolaylıkla göndermelerine yardımcı olacaktır. [bkzdh=156919] Kendine Mesaj At özelliği yakında Windows'ta Yakın bir zamanda WABetaInfo tarafından ortaya çıkan bir rapor, WhatsApp'ın Kendine Mesaj At özelliğini, Windows beta'da kullanıma sunduğunu ortaya çıkardı. WhatsApp beta 2.2248.2.0 güncellemesiyle kullanıma sunulan özellik sayesinde, unutmak istemediğiniz hızlı notlar, alışveriş listeleri, hatırlatıcılar, yer imleri gibi önemli bilgileri kendinize gönderebilirsiniz. Ayrıca numaranıza her mesaj gönderildiğinde, bu mesaj bağlı tüm diğer cihazlara da teslim edilecektir.
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım