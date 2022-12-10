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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ın Kendine Mesaj At özelliği Windows beta'da yayında

    Geçtiğimiz günlerde kendine mesaj at özelliğini iOS ve Android için kullanıma sunan WhatsApp, bu özelliği Windows'un beta sürümündeki kullanıcılarına da sundu. 
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    WhatsApp'ın Kendine Mesaj At özelliği Windows beta'da yayında
    Kullanıcıların kendilerine bir metin göndermesine olanak tanıyan Kendine Mesaj At özelliği, geçen ay Android ve iOS'ta WhatsApp'ta kullanıma sunuldu. Şirket bu özelliği, yakında Windows kullanıcılarına da getirebilir. Yakın zamanda Windows beta'da ortaya çıkan özellik, kullanıcıların önemli bilgileri kendilerine kolaylıkla göndermelerine yardımcı olacaktır. 

    Kendine Mesaj At özelliği yakında Windows'ta

    WhatsApp'ın Kendine Mesaj At özelliği Windows beta'da yayında Tam Boyutta Gör
    Yakın bir zamanda WABetaInfo tarafından ortaya çıkan bir rapor, WhatsApp'ın Kendine Mesaj At özelliğini, Windows beta'da kullanıma sunduğunu ortaya çıkardı. WhatsApp beta 2.2248.2.0 güncellemesiyle kullanıma sunulan özellik sayesinde, unutmak istemediğiniz hızlı notlar, alışveriş listeleri, hatırlatıcılar, yer imleri gibi önemli bilgileri kendinize gönderebilirsiniz. Ayrıca numaranıza her mesaj gönderildiğinde, bu mesaj bağlı tüm diğer cihazlara da teslim edilecektir. 
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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