WhatsApp grup çağrılarındaki katılımcı sınırı genişletiliyor: İşte yeni sayı

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Nisan ayının ilk günlerinden itibaren bir çağrıda 4'ten fazla katılımcı eklemeye izin veren yeni bir özelliği test eden WhatsApp, yayınladığı son beta güncellemesiyle grup çağrılarındaki yeni kişi sınırını ele verdi.

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Grup çağrılarındaki katılımcı sınırı 8'e yükseliyor

WhatsApp tarafından yayınlanan iOS için 2.20.50.25, Android için 2.20.133 sürüm numarasını taşıyan beta güncellemesiyle birlikte (siz dahil) 4 kişiye kadar olan katılımcı sınırı, 8 kişiye yükseltilmiş durumda.

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Katılımcı sayısının (siz dahil) 8 kişiye kadar artırıldığı güncellemenin beta sürecinden ne zaman çıkıp da tüm kullanıcılar için yayınlanacağı bilinmezliğini koruyor.

https://wabetainfo.com/whatsapp-is-rolling-out-the-new-limit-of-participants-for-group-calls/

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