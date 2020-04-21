WhatsApp grup çağrılarındaki katılımcı sınırı genişletiliyor: İşte yeni sayı

Teknoloji Editörü
Nisan ayının ilk günlerinden itibaren bir çağrıda 4'ten fazla katılımcı eklemeye izin veren yeni bir özelliği test eden WhatsApp, yayınladığı son beta güncellemesiyle grup çağrılarındaki yeni kişi sınırını ele verdi.
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Grup çağrılarındaki katılımcı sınırı 8'e yükseliyor
WhatsApp tarafından yayınlanan iOS için 2.20.50.25, Android için 2.20.133 sürüm numarasını taşıyan beta güncellemesiyle birlikte (siz dahil) 4 kişiye kadar olan katılımcı sınırı, 8 kişiye yükseltilmiş durumda.
Katılımcı sayısının (siz dahil) 8 kişiye kadar artırıldığı güncellemenin beta sürecinden ne zaman çıkıp da tüm kullanıcılar için yayınlanacağı bilinmezliğini koruyor.
https://wabetainfo.com/whatsapp-is-rolling-out-the-new-limit-of-participants-for-group-calls/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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