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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp grup çağrılarındaki katılımcı sınırı genişletiliyor: İşte yeni sayı

    WhatApp, sesli veya görüntülü grup görüşmelerindeki katılımcı sınırını genişletiyor. Uygulamaya gelecek güncellemeyle birlikte, grup çağrılarındaki kişi sınırı iki kat artacak.
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    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp grup çağrılarındaki katılımcı sınırı genişletiliyor: İşte yeni sayı
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    Nisan ayının ilk günlerinden itibaren bir çağrıda 4'ten fazla katılımcı eklemeye izin veren yeni bir özelliği test eden WhatsApp, yayınladığı son beta güncellemesiyle grup çağrılarındaki yeni kişi sınırını ele verdi. 

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Fold 2 ekranı ve tasarımı sızdırıldı"

    Grup çağrılarındaki katılımcı sınırı 8'e yükseliyor

    WhatsApp tarafından yayınlanan iOS için 2.20.50.25, Android için 2.20.133 sürüm numarasını taşıyan beta güncellemesiyle birlikte (siz dahil) 4 kişiye kadar olan katılımcı sınırı, 8 kişiye yükseltilmiş durumda.

    WhatsApp grup çağrılarındaki katılımcı sınırı genişletiliyor: İşte yeni sayı
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    Katılımcı sayısının (siz dahil) 8 kişiye kadar artırıldığı güncellemenin beta sürecinden ne zaman çıkıp da tüm kullanıcılar için yayınlanacağı bilinmezliğini koruyor.



    https://wabetainfo.com/whatsapp-is-rolling-out-the-new-limit-of-participants-for-group-calls/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 1 sa.
    Whatsap artik gruplara eklenmek istemiyorum bi çare bulun
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    asc2 1 sa.
    Acilen gruplara mesaj gönderme uyarısı eklenmeli. Bazen yanlışlıkla gruplara mesaj atıyoruz. Önemli gruplarda ayarlardan göndermeden önce uyar ayarı konulmalı. Çok acil.
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    GwynBleidd48 2 sa.
    Geliştirilmeli, şuan yetersiz
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 sa.
    Gruplardaki sınır kaldırılmalı, whatsapp ın en büyük darboğazı bu, yıl 2020 olmuş hala 360 kişi sınırı var gruplarda, sanki paraları yok... Sırf bu yüzden telegram kullanan azımsanmayacak bir kitle var
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    EvHero 1 sa. Guhong01
    Yıl olmuş 2020 hala daha değil 360, 3.600 olsa yine yetersiz dersiniz. Grup mantığı bu değil, umarım arttırmayı bırak düşürürler. 360 kişi aynı anda ne konuşabilir!
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