WhatsApp günlük görüşme sayısında rekor kırıldı

Bu yıl sonunun pandemi nedeniyle evde geçirilmesi görüntülü görüşme uygulamalarına olan ilgiyi adeta patlattı. Yılın son gününde WhatsApp üzerinden yapılan görüşmeler rekor seviyelere ulaşmış durumda.İlginizi Çekebilir WhatsApp yeni App Store kurallarına tepkili
WhatsApp rekoru kırıldı
Gelen bilgilere göre yılın son gününde WhatsApp üzerinde toplamda 1.4 milyar adet görüntülü görüşme ve sesli görüşme yapıldı. Bir günde en çok görüşme yapma rekorunu kıran WhatsApp önceki yıl başına göre yüzde 50 artış gösterdi.
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Facebook Messenger ABD’de tüm zamanların en çok grup video görüşmelerine ev sahipliği yaparken Facebook ve Instagram canlı yayınları da toplamda 55 milyon yayın sayısına ulaştı. Kısaca yılbaşı kutlamalarının kazananı Facebook oldu.
Firma pandemi süresince oluşan büyük yoğunluğu kaldırabilmek için sunucularına sürekli optimizasyonlar yaptığını ifade ediyor. Yılın sonunda da teknik ekibin herhangi bir aksaklık durumunda hazır beklediğini vurguluyor.
https://www.engadget.com/whatsapp-calls-record-new-years-eve-171840933.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.