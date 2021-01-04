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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp günlük görüşme sayısında rekor kırıldı

    Yılın sonunu sanal olarak ailesi ile birlikte geçirmek isteyenler görüntülü görüşme uygulamalarına adeta akın etti. WhatsApp tüm zamanların en çok günlük görüşme rekorunu kırdı.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp günlük görüşme sayısında rekor kırıldı

    Bu yıl sonunun pandemi nedeniyle evde geçirilmesi görüntülü görüşme uygulamalarına olan ilgiyi adeta patlattı. Yılın son gününde WhatsApp üzerinden yapılan görüşmeler rekor seviyelere ulaşmış durumda.

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    WhatsApp rekoru kırıldı

    Gelen bilgilere göre yılın son gününde WhatsApp üzerinde toplamda 1.4 milyar adet görüntülü görüşme ve sesli görüşme yapıldı. Bir günde en çok görüşme yapma rekorunu kıran WhatsApp önceki yıl başına göre yüzde 50 artış gösterdi.

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    Facebook Messenger ABD’de tüm zamanların en çok grup video görüşmelerine ev sahipliği yaparken Facebook ve Instagram canlı yayınları da toplamda 55 milyon yayın sayısına ulaştı. Kısaca yılbaşı kutlamalarının kazananı Facebook oldu.

    Firma pandemi süresince oluşan büyük yoğunluğu kaldırabilmek için sunucularına sürekli optimizasyonlar yaptığını ifade ediyor. Yılın sonunda da teknik ekibin herhangi bir aksaklık durumunda hazır beklediğini vurguluyor.



    https://www.engadget.com/whatsapp-calls-record-new-years-eve-171840933.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheMuyu (Murat Y.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamların altyapıya bak arkadaş sunuculara sistemlere 1.4 milyar görüşme nedir
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