WhatsApp günlük görüşme sayısında rekor kırıldı

Bu yıl sonunun pandemi nedeniyle evde geçirilmesi görüntülü görüşme uygulamalarına olan ilgiyi adeta patlattı. Yılın son gününde WhatsApp üzerinden yapılan görüşmeler rekor seviyelere ulaşmış durumda.

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WhatsApp rekoru kırıldı

Gelen bilgilere göre yılın son gününde WhatsApp üzerinde toplamda 1.4 milyar adet görüntülü görüşme ve sesli görüşme yapıldı. Bir günde en çok görüşme yapma rekorunu kıran WhatsApp önceki yıl başına göre yüzde 50 artış gösterdi.

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Facebook Messenger ABD’de tüm zamanların en çok grup video görüşmelerine ev sahipliği yaparken Facebook ve Instagram canlı yayınları da toplamda 55 milyon yayın sayısına ulaştı. Kısaca yılbaşı kutlamalarının kazananı Facebook oldu.

Firma pandemi süresince oluşan büyük yoğunluğu kaldırabilmek için sunucularına sürekli optimizasyonlar yaptığını ifade ediyor. Yılın sonunda da teknik ekibin herhangi bir aksaklık durumunda hazır beklediğini vurguluyor.

https://www.engadget.com/whatsapp-calls-record-new-years-eve-171840933.html

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