WhatsApp Web uygulaması değişiyor: İşte gelecek yenilikler

Tam Boyutta Gör WhatsApp, web uygulaması için yeni grup sohbet filtresi özelliği geliştiriyor. Bu özellik kullanıcıların sohbetlerini kolayca kategorilere ayırmalarına olanak tanıyacak. Yeni WhatsApp Web ayrıca daha iyi gezinme deneyimi için yeni kenar çubuğunu getirecek.

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Yeni kenar çubuğu ve sohbet filtresi

Yeni arayüz, şu anda Android için WhatsApp’ta geliştirilmekte olan arayüze çok benziyor. Kullanıcıların sohbetlerini okunmamış mesajlar, kişisel konuşmalar ve grup sohbetlerine göre yönetmelerine olanak sağlayan üç farklı filtre var. Windows uygulamasındakine benzer yenilenmiş yeni kenar çubuğu da dikkat çekiyor. Sekmeli kenar çubuğu, sohbet, durum, kanallar, topluluklar, arşiv ve yıldızlı mesajlardan oluşuyor.

Yeni kenar çubuğu ve sohbet filtresi özelliği geliştirilme aşamasında ve WhatsApp Web’in gelecekteki bir güncellemesinde kullanılabilir olacak.

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