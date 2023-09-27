WhatsApp Web uygulaması değişiyor: İşte gelecek yenilikler

Yeni kenar çubuğu ve sohbet filtresi
Yeni arayüz, şu anda Android için WhatsApp’ta geliştirilmekte olan arayüze çok benziyor. Kullanıcıların sohbetlerini okunmamış mesajlar, kişisel konuşmalar ve grup sohbetlerine göre yönetmelerine olanak sağlayan üç farklı filtre var. Windows uygulamasındakine benzer yenilenmiş yeni kenar çubuğu da dikkat çekiyor. Sekmeli kenar çubuğu, sohbet, durum, kanallar, topluluklar, arşiv ve yıldızlı mesajlardan oluşuyor.
Yeni kenar çubuğu ve sohbet filtresi özelliği geliştirilme aşamasında ve WhatsApp Web’in gelecekteki bir güncellemesinde kullanılabilir olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.