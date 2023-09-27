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    WhatsApp Web uygulaması değişiyor: İşte gelecek yenilikler

    WhatsApp Web uygulaması, kullanıcıların belli sohbetlere daha kolay erişmesini sağlayacak ve gezinme deneyimini iyileştirecek yeni özellikler geliştiriyor. İşte gelecek yenilikler:
    whatsapp web yeni arayüz yenilikler Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, web uygulaması için yeni grup sohbet filtresi özelliği geliştiriyor. Bu özellik kullanıcıların sohbetlerini kolayca kategorilere ayırmalarına olanak tanıyacak. Yeni WhatsApp Web ayrıca daha iyi gezinme deneyimi için yeni kenar çubuğunu getirecek.

    Yeni kenar çubuğu ve sohbet filtresi

    Yeni arayüz, şu anda Android için WhatsApp’ta geliştirilmekte olan arayüze çok benziyor. Kullanıcıların sohbetlerini okunmamış mesajlar, kişisel konuşmalar ve grup sohbetlerine göre yönetmelerine olanak sağlayan üç farklı filtre var. Windows uygulamasındakine benzer yenilenmiş yeni kenar çubuğu da dikkat çekiyor. Sekmeli kenar çubuğu, sohbet, durum, kanallar, topluluklar, arşiv ve yıldızlı mesajlardan oluşuyor.

    Yeni kenar çubuğu ve sohbet filtresi özelliği geliştirilme aşamasında ve WhatsApp Web’in gelecekteki bir güncellemesinde kullanılabilir olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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