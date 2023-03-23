Tam Boyutta Gör Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bu bağlamda uzun süredir cihazlar arası mesajlaşma ve arama deneyimine odaklanan platform, nihayet Windows için yenilenen masaüstü uygulamasını duyurdu. Yeni uygulama, daha yüksek hızlar, güvenlik ve gelişmiş arama özelliklerini beraberinde getiriyor.

Daha az kaynak kullanımı ve yeni özellikler

Hatırlayacak olursak Whatsapp'ın masaüstü uygulamasında daha hızlı cihaz bağlama, cihazlar arasında gelişmiş senkronizasyon, bağlantı önizlemeleri ve çıkartmalar dahil olmak üzere son zamanlarda çeşitli iyileştirmeler gördük. Ancak görünüşe göre platform, bu deneyimi bir üst noktaya taşımayı planlıyor.

Bugün WhatsApp, Windows kullanıcıları için 8 kişiye kadar görüntülü grup görüşmeleri ve 32 kişiye kadar sesli aramalara destek sunacağını duyurdu. Ek olarak uçtan uca şifrelemeile güncellenen platform,bu sınırları gelecekte daha da yükseltmeyi planlıyor. Ayrıca yeni sürümün, daha az kaynak kullanımı ve kararlılık iyileştirmeleri ile Electron yazılım çerçevesini geride bıraktığını söyleyelim.

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Bilmeyenler için Electron çerçevesine sahip uygulamalar günümüzde işletim sisteminden sınırlı bir şekilde faydalanıyor. Bu bağlamda uygulama artık yerel olduğundan, yani özellikle Windows için tasarlandığından çok daha hızlı ve güvenilir olacak. An itibarıyla Windows Store'da kullanıma sunulan yeni WhatsApp uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

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WhatsApp yeni masaüstü uygulamasını duyurdu: İşte yenilikler