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    Anlık Bildirim

    WhatsApp yeni masaüstü uygulamasını duyurdu: İşte yenilikler

    WhatsApp, Windows için yeni bir masaüstü uygulamasının kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yeni güncelleme, daha yüksek hızlar, güvenlik ve gelişmiş arama özelliklerini beraberinde getiriyor.
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    WhatsApp yeni masaüstü uygulamasını duyurdu: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bu bağlamda uzun süredir cihazlar arası mesajlaşma ve arama deneyimine odaklanan platform, nihayet Windows için yenilenen masaüstü uygulamasını duyurdu. Yeni uygulama, daha yüksek hızlar, güvenlik ve gelişmiş arama özelliklerini beraberinde getiriyor.

    Daha az kaynak kullanımı ve yeni özellikler

    Hatırlayacak olursak Whatsapp'ın masaüstü uygulamasında daha hızlı cihaz bağlama, cihazlar arasında gelişmiş senkronizasyon, bağlantı önizlemeleri ve çıkartmalar dahil olmak üzere son zamanlarda çeşitli iyileştirmeler gördük. Ancak görünüşe göre platform, bu deneyimi bir üst noktaya taşımayı planlıyor.

    Bugün WhatsApp, Windows kullanıcıları için 8 kişiye kadar görüntülü grup görüşmeleri ve 32 kişiye kadar sesli aramalara destek sunacağını duyurdu. Ek olarak uçtan uca şifrelemeile güncellenen platform,bu sınırları gelecekte daha da yükseltmeyi planlıyor. Ayrıca yeni sürümün, daha az kaynak kullanımı ve kararlılık iyileştirmeleri ile Electron yazılım çerçevesini geride bıraktığını söyleyelim.

    Bilmeyenler için Electron çerçevesine sahip uygulamalar günümüzde işletim sisteminden sınırlı bir şekilde faydalanıyor. Bu bağlamda uygulama artık yerel olduğundan, yani özellikle Windows için tasarlandığından çok daha hızlı ve güvenilir olacak. An itibarıyla Windows Store'da kullanıma sunulan yeni WhatsApp uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 4 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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