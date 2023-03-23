WhatsApp yeni masaüstü uygulamasını duyurdu: İşte yenilikler

Daha az kaynak kullanımı ve yeni özellikler
Hatırlayacak olursak Whatsapp'ın masaüstü uygulamasında daha hızlı cihaz bağlama, cihazlar arasında gelişmiş senkronizasyon, bağlantı önizlemeleri ve çıkartmalar dahil olmak üzere son zamanlarda çeşitli iyileştirmeler gördük. Ancak görünüşe göre platform, bu deneyimi bir üst noktaya taşımayı planlıyor.
Bugün WhatsApp, Windows kullanıcıları için 8 kişiye kadar görüntülü grup görüşmeleri ve 32 kişiye kadar sesli aramalara destek sunacağını duyurdu. Ek olarak uçtan uca şifrelemeile güncellenen platform,bu sınırları gelecekte daha da yükseltmeyi planlıyor. Ayrıca yeni sürümün, daha az kaynak kullanımı ve kararlılık iyileştirmeleri ile Electron yazılım çerçevesini geride bıraktığını söyleyelim.
Bilmeyenler için Electron çerçevesine sahip uygulamalar günümüzde işletim sisteminden sınırlı bir şekilde faydalanıyor. Bu bağlamda uygulama artık yerel olduğundan, yani özellikle Windows için tasarlandığından çok daha hızlı ve güvenilir olacak. An itibarıyla Windows Store'da kullanıma sunulan yeni WhatsApp uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)