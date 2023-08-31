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    WhatsApp'ın arayüzü değişiyor: İşte yeni tasarım

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın arayüzü tamamen yenileniyor; daha modern görünüme kavuşuyor. İşte WhatsApp'ın yeni tasarımı:                           
    whatsapp tasarımı değişiyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, yeni özelliklerle güncellenmeye devam ederken Meta’nın mesajlaşma uygulamasının arayüzünü büyük ölçüde değiştireceğini gösteren yeni görseller ortaya çıktı. Yenilenen arayüz, WhatsApp beta programına dahil olan bazı Android telefon kullanıcılarının karşısına çıktı. WhatsApp, yıllar sonra büyük bir tasarım değişikliğine gidiyor.

    Daha modern görünüm

    WhatsApp’ın yeni kullanıcı arayüzü, güncellenmiş Materyal 3 tasarımına sahip öğeleri içeriyor. Uygulamanın üst çubuğu artık tamamen beyaz, diğer kullanıcı arayüzü öğeleri WhatsApp logosunda kullanılan tonda yeşil renkte. Üstte farklı yazı tipinde WhatsApp yazısı görülüyor. Yeni tasarımda da gezinme çubuğunun yeri değişmiyor.

    Sohbet filtresi

    Yenilenen WhatsApp, daha iyi sohbet yönetimi sağlıyor. Kullanıcıların okumadıkları, kişisel veya iş mesajlarını görebilmelerini sağlayan sohbet filtresi mevcut. WhatsApp, çoklu hesap desteğini sunduğunda bu filtreler daha da kullanışlı hale gelecektir.

    Test ediliyor

    Bu değişiklikler WhatsApp’a daha modern bir görünüm ve his kazandıracak. WhatsApp’ın yenilenen tasarımı hâlâ geliştirilme aşamasında olduğundan daha fazla değişiklik görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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