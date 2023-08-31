WhatsApp'ın arayüzü değişiyor: İşte yeni tasarım

Daha modern görünüm
WhatsApp’ın yeni kullanıcı arayüzü, güncellenmiş Materyal 3 tasarımına sahip öğeleri içeriyor. Uygulamanın üst çubuğu artık tamamen beyaz, diğer kullanıcı arayüzü öğeleri WhatsApp logosunda kullanılan tonda yeşil renkte. Üstte farklı yazı tipinde WhatsApp yazısı görülüyor. Yeni tasarımda da gezinme çubuğunun yeri değişmiyor.
Sohbet filtresi
Yenilenen WhatsApp, daha iyi sohbet yönetimi sağlıyor. Kullanıcıların okumadıkları, kişisel veya iş mesajlarını görebilmelerini sağlayan sohbet filtresi mevcut. WhatsApp, çoklu hesap desteğini sunduğunda bu filtreler daha da kullanışlı hale gelecektir.
Test ediliyor
Bu değişiklikler WhatsApp’a daha modern bir görünüm ve his kazandıracak. WhatsApp’ın yenilenen tasarımı hâlâ geliştirilme aşamasında olduğundan daha fazla değişiklik görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.