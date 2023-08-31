WhatsApp'ın arayüzü değişiyor: İşte yeni tasarım

Tam Boyutta Gör WhatsApp, yeni özelliklerle güncellenmeye devam ederken Meta’nın mesajlaşma uygulamasının arayüzünü büyük ölçüde değiştireceğini gösteren yeni görseller ortaya çıktı. Yenilenen arayüz, WhatsApp beta programına dahil olan bazı Android telefon kullanıcılarının karşısına çıktı. WhatsApp, yıllar sonra büyük bir tasarım değişikliğine gidiyor.

Mac için WhatsApp uygulaması yenilendi 1 gün önce eklendi

Daha modern görünüm

WhatsApp’ın yeni kullanıcı arayüzü, güncellenmiş Materyal 3 tasarımına sahip öğeleri içeriyor. Uygulamanın üst çubuğu artık tamamen beyaz, diğer kullanıcı arayüzü öğeleri WhatsApp logosunda kullanılan tonda yeşil renkte. Üstte farklı yazı tipinde WhatsApp yazısı görülüyor. Yeni tasarımda da gezinme çubuğunun yeri değişmiyor.

Sohbet filtresi

Yenilenen WhatsApp, daha iyi sohbet yönetimi sağlıyor. Kullanıcıların okumadıkları, kişisel veya iş mesajlarını görebilmelerini sağlayan sohbet filtresi mevcut. WhatsApp, çoklu hesap desteğini sunduğunda bu filtreler daha da kullanışlı hale gelecektir.

Test ediliyor

Bu değişiklikler WhatsApp’a daha modern bir görünüm ve his kazandıracak. WhatsApp’ın yenilenen tasarımı hâlâ geliştirilme aşamasında olduğundan daha fazla değişiklik görebiliriz.

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