WhatsApp, iOS sürümünde Ayarlar sekmesinin görünümünü değiştiriyor

İşte iOS için WhatsApp'ın yenilenen Ayarlar sekmesi:
WhatsApp, iOS için WhatsApp beta 23.11.0.75 güncellemesi ile Ayarlar sekmesini yeniden tasarlamıştı. Ancak yayınlanan 23.17.1.70 sürümü ile bu arayüz daha çok beta kullanıcısına sunuldu ve birçok kullanıcı tarafından beğenildi.
Ayrıca Siz adlı yeni sekmenin en üstünde bulunan profil fotoğrafınızın üzerine yerleştirilen yeni bir kısayol, kişisel QR kodunuzu görüntülemenize ve paylaşmanıza da olanak sağlamakta. Son olarak henüz test aşamasında olan yeni arayüzün yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.