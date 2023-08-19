Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, beta sürümünde yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket, uygulamanın iOS sürümünün görünümünde bazı yenilikler gerçekleştiriyor.

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İşte iOS için WhatsApp'ın yenilenen Ayarlar sekmesi:

WhatsApp, iOS için WhatsApp beta 23.11.0.75 güncellemesi ile Ayarlar sekmesini yeniden tasarlamıştı. Ancak yayınlanan 23.17.1.70 sürümü ile bu arayüz daha çok beta kullanıcısına sunuldu ve birçok kullanıcı tarafından beğenildi.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere ayarlar sayfası yeniden tasarlanıyor. Ayarlar sekmesi, profil fotoğrafınızın bulunduğu Siz adlı yeni bir sekmeyle değiştirildi ve çoklu hesap özelliği açısından farklı bir hesaba geçmek için yararlı olacaktır. Bu sekmede uygulamanın en önemli bölümlerini daha iyi vurgulamak için gizlilik ayarlarına, kişi listesine ve profilinize kolay erişim sağlayan üç yeni giriş noktası da bulunmakta.

Ayrıca Siz adlı yeni sekmenin en üstünde bulunan profil fotoğrafınızın üzerine yerleştirilen yeni bir kısayol, kişisel QR kodunuzu görüntülemenize ve paylaşmanıza da olanak sağlamakta. Son olarak henüz test aşamasında olan yeni arayüzün yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

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WhatsApp iOS sürümünde Ayarlar sekmesinin görünümünü değiştiriyor