Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp, iOS sürümünde Ayarlar sekmesinin görünümünü değiştiriyor

    WhatsApp, iOS sürümünde Ayarlar sekmesini yeniden tasarlıyor. Şimdilik test aşamasında olan özellik ile Siz isimli yeni bir arayüz kullanıcılara sunulacak. İşte detaylar:
    Oy Ver
    WhatsApp iOS sürümünde Ayarlar sekmesinin görünümünü değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, beta sürümünde yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket, uygulamanın iOS sürümünün görünümünde bazı yenilikler gerçekleştiriyor.

     

    İşte iOS için WhatsApp'ın yenilenen Ayarlar sekmesi:

    WhatsApp, iOS için WhatsApp beta 23.11.0.75 güncellemesi ile Ayarlar sekmesini yeniden tasarlamıştı. Ancak yayınlanan 23.17.1.70 sürümü ile bu arayüz daha çok beta kullanıcısına sunuldu ve birçok kullanıcı tarafından beğenildi.

    WhatsApp iOS sürümünde Ayarlar sekmesinin görünümünü değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere ayarlar sayfası yeniden tasarlanıyor. Ayarlar sekmesi, profil fotoğrafınızın bulunduğu Siz adlı yeni bir sekmeyle değiştirildi ve çoklu hesap özelliği açısından farklı bir hesaba geçmek için yararlı olacaktır. Bu sekmede uygulamanın en önemli bölümlerini daha iyi vurgulamak için gizlilik ayarlarına, kişi listesine ve profilinize kolay erişim sağlayan üç yeni giriş noktası da bulunmakta. 

    Ayrıca Siz adlı yeni sekmenin en üstünde bulunan profil fotoğrafınızın üzerine yerleştirilen yeni bir kısayol, kişisel QR kodunuzu görüntülemenize ve paylaşmanıza da olanak sağlamakta. Son olarak henüz test aşamasında olan yeni arayüzün yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    varikosel ameliyatı olanların yorumları nexen n"blue hd plus yorum vodafone yeni hat ücreti 2023 nvidia ekran kartını birincil yapma miele mi dyson mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 8C
    Tecno Spark 8C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız