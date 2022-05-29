WhatsApp, kaybolan mesajlarınızı kaydetmenizi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz yıl süreli mesajlar özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik sayesinde konuşmalarınız için bir süre seçerek bu sürenin sonunda mesajlarınızın kaybolmasını sağlayabilmekteydiniz. Ancak WhatsApp, kaybolan mesajlarınızda önemli mesajlarınızı kaydetmenizi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, gruplardan sessizce ayrılmanızı sağlayacak 1 hf. önce eklendi

WhatsApp süreli mesajlarınızdan önemli olanları kaydetmenizi sağlayacak

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Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi WhatsApp, süreli mesajlarda önemli mesajlarınızı kaydetmenizi sağlayacak yeni bir özellik geliştiriyor. İletişim ve Grup Bilgileri içinde bulunması planlanan saklanan mesajlar kısmı sayesinde süreli mesajlarda önemli mesajlarınızı süresi dolmasına rağmen saklayabileceksiniz.

Ekran görüntüsü WhatsApp Masaüstü beta'dan alınmış olsa bile, WhatsApp, aynı bölümü Android ve iOS için WhatsApp beta'da da geliştiriyor. Ne yazık ki, bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

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