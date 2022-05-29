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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, kaybolan mesajlarınızı kaydetmenizi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

    WhatsApp, süreli mesajların sonunda kaybolan mesajlarınız için yeni bir özellik geliştiriyor. Saklanan mesajlar kısmı sayesinde süresi dolmasına rağmen önemli mesajlarınızı saklayabileceksiniz.
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    WhatsApp, mesaj kaydetme özelliği üzerinde çalışıyor
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    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz yıl süreli mesajlar özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik sayesinde konuşmalarınız için bir süre seçerek bu sürenin sonunda mesajlarınızın kaybolmasını sağlayabilmekteydiniz. Ancak WhatsApp, kaybolan mesajlarınızda önemli mesajlarınızı kaydetmenizi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

    WhatsApp süreli mesajlarınızdan önemli olanları kaydetmenizi sağlayacak

    Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi WhatsApp, süreli mesajlarda önemli mesajlarınızı kaydetmenizi sağlayacak yeni bir özellik geliştiriyor. İletişim ve Grup Bilgileri içinde bulunması planlanan saklanan mesajlar kısmı sayesinde süreli mesajlarda önemli mesajlarınızı süresi dolmasına rağmen saklayabileceksiniz.

    Ekran görüntüsü WhatsApp Masaüstü beta'dan alınmış olsa bile, WhatsApp, aynı bölümü Android ve iOS için WhatsApp beta'da da geliştiriyor. Ne yazık ki, bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. 

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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