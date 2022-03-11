WhatsApp Web'i daha güvenilir kılacak yeni özellik: Kod doğrulama

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Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, geçen yıldan beri web tarayıcılarıyla erişen insan sayısı oldukça arttı. Bu değişimi göz önünde bulundurarak WhatsApp Web'e ek güvenlik katmanları getirmenin yollarını aramaya başlayan WhatsApp, Code Verify ile çalışmalara başladı. Code Verify, WhatsApp Web kullanıcılarına bağımsız, üçüncü taraf, şeffaf kod doğrulaması sağlamak için web altyapısı ve güvenlik şirketi Cloudflare ile ortak çalışıyor.

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WhatsApp Web kod doğrulama özelliği nasıl çalışır?

Code Verify, WhatsApp'ın web sürümünün güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni bir tarayıcı uzantısı olduğunu duyurdu. Uzantı, WhatsApp'ın web sürümünün içeriğinin değiştirilmediğini doğrulayarak çalışmakta. Böylece WhatsApp Web kullanılırken olası bir saldırganın verileri çalmasını veya mesajların gizliliğinin tehlikeye atılmasını çok daha zor bir hale getiriliyor.

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WhatsApp Web kullanılmaya başlandığında uzantı, tarayıcının aldığı kodun bir kopyasını oluşturur ve onu WhatsApp Web kopyası ile eşleştirir. Kod eşleşirse, tarayıcıdaki simge yeşile döner ve WhatsApp Web sorunsuz bir şekilde çalışır.

Turuncu simge ile karşılaşılırsa, başka bir tarayıcı uzantısının Code Verify'ın WhatsApp Web'i doğrulama becerisine müdahale ettiği anlamına gelebilir veya isteğin zaman aşımına uğradığından ötürü sayfanın yenilenmesi gerekebilir.

Eğer bir sorun varsa kırmızı simge görünür. Bu durumda insanlar, diğer uzantıları duraklatmak, WhatsApp mobil uygulamasına geçmek veya üçüncü taraf bir kuruluşun analiz etmesi için kaynak kodunu indirmek gibi işlemler yapabilir.

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