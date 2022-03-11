Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp Web'i daha güvenilir kılacak yeni özellik: Kod doğrulama

    Meta, WhatsApp Web'i daha güvenilir kılmak için ek güvenlik katmanları getiriyor. Bu amaçla kod doğrulama özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, verilerin çalınmasını çok daha zor bir hale getiriyor.
    3

    WhatsApp Web'e kod doğrulama özelliği geldi
    Tam Boyutta Gör

    Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, geçen yıldan beri web tarayıcılarıyla erişen insan sayısı oldukça arttı. Bu değişimi göz önünde bulundurarak WhatsApp Web'e ek güvenlik katmanları getirmenin yollarını aramaya başlayan WhatsApp, Code Verify ile çalışmalara başladı. Code Verify, WhatsApp Web kullanıcılarına bağımsız, üçüncü taraf, şeffaf kod doğrulaması sağlamak için web altyapısı ve güvenlik şirketi Cloudflare ile ortak çalışıyor.

    WhatsApp Web kod doğrulama özelliği nasıl çalışır?

    WhatsApp Web'e kod doğrulama özelliği geldi
    Tam Boyutta Gör

    Code Verify, WhatsApp'ın web sürümünün güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni bir tarayıcı uzantısı olduğunu duyurdu. Uzantı, WhatsApp'ın web sürümünün içeriğinin değiştirilmediğini doğrulayarak çalışmakta. Böylece WhatsApp Web kullanılırken olası bir saldırganın verileri çalmasını veya mesajların gizliliğinin tehlikeye atılmasını çok daha zor bir hale getiriliyor.

    WhatsApp Web'e kod doğrulama özelliği geldi
    Tam Boyutta Gör

    WhatsApp Web kullanılmaya başlandığında uzantı, tarayıcının aldığı kodun bir kopyasını oluşturur ve onu WhatsApp Web kopyası ile eşleştirir. Kod eşleşirse, tarayıcıdaki simge yeşile döner ve WhatsApp Web sorunsuz bir şekilde çalışır.

    Turuncu simge ile karşılaşılırsa, başka bir tarayıcı uzantısının Code Verify'ın WhatsApp Web'i doğrulama becerisine müdahale ettiği anlamına gelebilir veya isteğin zaman aşımına uğradığından ötürü sayfanın yenilenmesi gerekebilir.

    Eğer bir sorun varsa kırmızı simge görünür. Bu durumda insanlar, diğer uzantıları duraklatmak, WhatsApp mobil uygulamasına geçmek veya üçüncü taraf bir kuruluşun analiz etmesi için kaynak kodunu indirmek gibi işlemler yapabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    A
    adnantunc.tr 1 gün önce

    Adeta Peugeot 2008???

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    HUAWEI Y5P 2020
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G2 ITL 82KB000RTX045
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız