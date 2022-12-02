WhatsApp, mesajları tarihe göre arama özelliği üzerinde çalışıyor

Mesajları tarihe göre arama özelliği ne zaman gelecek?
Bir süredir geliştirilen bu özelliğin iOS kullanıcıları tarafından WhatsApp beta 22.24.0.77 sürümü eşliğinde denendiği bildirildi. Anlık mesajlaşma platformunun bu özelliği yakında Android ve masaüstü kullanıcıları için kullanıma sunması bekleniyor.
Tıpkı iOS beta kullanıcıları gibi Android ve masaüstü kullanıcılarının beta sürümlerini denemekle görevli olan kişiler de mesajları tarihe göre arama mekanizmasını test edecek.
Bu güncellemenin bütün iOS kullanıcılarına dağıtılmadığı açıklandı. Böyle bir durumda şu an için herhangi bir çıkış tarihi vermek mümkün değil ancak WhatsApp önümüzdeki günlerde bunu daha fazla kullanıcıya ulaştıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam