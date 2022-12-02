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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, mesajları tarihe göre arama özelliği üzerinde çalışıyor

    Mesajları tarihe göre arama özelliği iOS beta kullanıcıları için test ediliyor. Kullanıcıların bir sohbet ekranında belirli bir tarihi seçip o tarihte iletilen mesajları incelemesi sağlanacak.
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    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    iOS beta kullanıcıları tarafından test edilen mesajları tarihe göre arama özelliği WhatsApp için oldukça işlevsel bir fonksiyon. Zira kullanıcılar bir tarih seçip o tarihte iletilen mesajları görebilecek. 

     

    Mesajları tarihe göre arama özelliği ne zaman gelecek?

    Bir süredir geliştirilen bu özelliğin iOS kullanıcıları tarafından WhatsApp beta 22.24.0.77 sürümü eşliğinde denendiği bildirildi. Anlık mesajlaşma platformunun bu özelliği yakında Android ve masaüstü kullanıcıları için kullanıma sunması bekleniyor.

    Tıpkı iOS beta kullanıcıları gibi Android ve masaüstü kullanıcılarının beta sürümlerini denemekle görevli olan kişiler de mesajları tarihe göre arama mekanizmasını test edecek.

    Bu güncellemenin bütün iOS kullanıcılarına dağıtılmadığı açıklandı. Böyle bir durumda şu an için herhangi bir çıkış tarihi vermek mümkün değil ancak WhatsApp önümüzdeki günlerde bunu daha fazla kullanıcıya ulaştıracak.

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    D
    DoubleDragon 19 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 22 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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