Tam Boyutta Gör iOS beta kullanıcıları tarafından test edilen mesajları tarihe göre arama özelliği WhatsApp için oldukça işlevsel bir fonksiyon. Zira kullanıcılar bir tarih seçip o tarihte iletilen mesajları görebilecek.

WhatsApp masaüstü uygulaması Aramalar sekmesine kavuşuyor 2 gün önce eklendi

Mesajları tarihe göre arama özelliği ne zaman gelecek?

Bir süredir geliştirilen bu özelliğin iOS kullanıcıları tarafından WhatsApp beta 22.24.0.77 sürümü eşliğinde denendiği bildirildi. Anlık mesajlaşma platformunun bu özelliği yakında Android ve masaüstü kullanıcıları için kullanıma sunması bekleniyor.

Tıpkı iOS beta kullanıcıları gibi Android ve masaüstü kullanıcılarının beta sürümlerini denemekle görevli olan kişiler de mesajları tarihe göre arama mekanizmasını test edecek.

Bu güncellemenin bütün iOS kullanıcılarına dağıtılmadığı açıklandı. Böyle bir durumda şu an için herhangi bir çıkış tarihi vermek mümkün değil ancak WhatsApp önümüzdeki günlerde bunu daha fazla kullanıcıya ulaştıracak.

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WhatsApp, mesajları tarihe göre arama özelliği üzerinde çalışıyor