WhatsApp profil resimleri yapay zekayla oluşturulabilecek

Kullanıcıların yapay zeka avatarlarını oluşturmak için bir kez fotoğraflarını çekmeleri gerecek. Bu daha sonra Meta AI’yi herhangi bir ortamda kullanıcının benzer görüntülerini üretmek üzere eğitmek için kullanılacak. Meta AI sohbetinde “Imagine me” yazarak veya diğer WhatsApp konuşmalarında "@Meta AI imagine me…" yazarak profil resmi oluşturulabilecek.
WhatsApp yapay zeka profil resmi oluşturma özelliği isteğe bağlı olacak ve kullanıcıların ayarlardan açması gerekecek. Yapay zekayla oluşturulan profil fotoğrafı istenildiği zaman silinebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.