Tam Boyutta Gör WhatsApp'taki yapay zeka özellikleri, sorguları yanıtlayabilen, görseller oluşturabilen ve daha fazlasını yapabilen akıllı asistan olan Meta AI üzerine kurulu. Kullanıcılar, yapay zekaya doğrudan arama çubuğundan erişebiliyor. Yakında profil fotoğrafları da yapay zeka tarafından oluşturulabilecek.

WhatsApp'ta profil resimlerinin ekran görüntüsü alınamayacak 3 hf. önce eklendi

Kullanıcıların yapay zeka avatarlarını oluşturmak için bir kez fotoğraflarını çekmeleri gerecek. Bu daha sonra Meta AI’yi herhangi bir ortamda kullanıcının benzer görüntülerini üretmek üzere eğitmek için kullanılacak. Meta AI sohbetinde “Imagine me” yazarak veya diğer WhatsApp konuşmalarında "@Meta AI imagine me…" yazarak profil resmi oluşturulabilecek.

WhatsApp yapay zeka profil resmi oluşturma özelliği isteğe bağlı olacak ve kullanıcıların ayarlardan açması gerekecek. Yapay zekayla oluşturulan profil fotoğrafı istenildiği zaman silinebilecek.

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WhatsApp profil resimleri yapay zekayla oluşturulabilecek