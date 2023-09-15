Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    "WhatsApp, reklamlı oluyor" iddialarına resmî açıklama geldi

    WhatsApp'ın reklamlı olabileceği yönünde söylentilerin ortaya atılması üzerine WhatsApp patronundan açıklama geldi. Popüler mesajlaşma uygulamasında reklam olup olmayacağı netleşti.
    whatsapp reklamlı mı oluyor işte açıklama Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda Meta’nın popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a reklam getirmeyi planladığına ilişkin medyada bir haber çıktı. İddialara göre, WhatsApp ana ekranında kişilerle yapılan konuşma listelerinde reklam gösterilip gösterilmeyeceği değerlendiriliyordu. WhatsApp’ın başındaki isim, böyle bir planları olmadığını söyledi.

    Will Catchcart, WhatsApp’ın reklamlı olacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, bunun üzerine test yapılmadığını veya çalışılmadığını söyledi.

    [twitter=https://x.com/wcathcart/status/1702539750123647185]

    Analistler, platformun dünya genelinde günlük aktif kullanıcı sayısı göz önüne alarak WhatsApp’a reklamların eninden sonunda geleceğini tahmin ediyordu. Ancak, Meta şu an için WhatsApp uygulamasında reklam gösterme fikrine pek sıcak bakmıyor.

    WhatsApp Business ve WhatsApp'a tıkla reklamından gelir sağlanıyor

    WhatsApp, işletmelere yönelik belli hizmetler için ödeme yapmalarını gerektiren bir hizmet olan WhatsApp Business üzerinden para kazanıyor. WhatsApp Business’ın aylık 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Meta, WhatsApp Business üzerinden gelirlerini artırmak için Şubat ayında fiyatlandırma yapısında ve mesajlaşma kategorilerinde değişiklikler yapıldığını duyurmuştu.

    Mark Zuckerberg’in geçen yıl üçüncü çeyrek kazançlarına ilişkin açıklamasına göre, “WhatsApp’a tıkla” reklamlarından yıllık 1.5 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, yakın zamanda ticaretle uğraşan kişiler için kişiselleştirilmiş mesaj modelleri sunmayı planlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uyku hapı ile ilişkiye girilirmi odeabank çalışan yorumları hikayelerimi beğeniyor ama yazmıyor danilo zanna gözlük markası sığla yağı kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    POCO C40
    POCO C40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 &#231;ipli MacBook Pro
    Apple 2022 M2 çipli MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız