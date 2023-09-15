Tam Boyutta Gör Yakın zamanda Meta’nın popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a reklam getirmeyi planladığına ilişkin medyada bir haber çıktı. İddialara göre, WhatsApp ana ekranında kişilerle yapılan konuşma listelerinde reklam gösterilip gösterilmeyeceği değerlendiriliyordu. WhatsApp’ın başındaki isim, böyle bir planları olmadığını söyledi.

WhatsApp'ın yeni özelliği platform sınırlamasını kaldırıyor 3 gün önce eklendi

Will Catchcart, WhatsApp’ın reklamlı olacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, bunun üzerine test yapılmadığını veya çalışılmadığını söyledi.

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Analistler, platformun dünya genelinde günlük aktif kullanıcı sayısı göz önüne alarak WhatsApp’a reklamların eninden sonunda geleceğini tahmin ediyordu. Ancak, Meta şu an için WhatsApp uygulamasında reklam gösterme fikrine pek sıcak bakmıyor.

WhatsApp Business ve WhatsApp'a tıkla reklamından gelir sağlanıyor

WhatsApp, işletmelere yönelik belli hizmetler için ödeme yapmalarını gerektiren bir hizmet olan WhatsApp Business üzerinden para kazanıyor. WhatsApp Business’ın aylık 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Meta, WhatsApp Business üzerinden gelirlerini artırmak için Şubat ayında fiyatlandırma yapısında ve mesajlaşma kategorilerinde değişiklikler yapıldığını duyurmuştu.

Mark Zuckerberg’in geçen yıl üçüncü çeyrek kazançlarına ilişkin açıklamasına göre, “WhatsApp’a tıkla” reklamlarından yıllık 1.5 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, yakın zamanda ticaretle uğraşan kişiler için kişiselleştirilmiş mesaj modelleri sunmayı planlıyor.

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"WhatsApp, reklamlı oluyor" iddialarına resmî açıklama geldi