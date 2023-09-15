"WhatsApp, reklamlı oluyor" iddialarına resmî açıklama geldi

Will Catchcart, WhatsApp’ın reklamlı olacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, bunun üzerine test yapılmadığını veya çalışılmadığını söyledi.
[twitter=https://x.com/wcathcart/status/1702539750123647185]
Analistler, platformun dünya genelinde günlük aktif kullanıcı sayısı göz önüne alarak WhatsApp’a reklamların eninden sonunda geleceğini tahmin ediyordu. Ancak, Meta şu an için WhatsApp uygulamasında reklam gösterme fikrine pek sıcak bakmıyor.
WhatsApp Business ve WhatsApp'a tıkla reklamından gelir sağlanıyor
WhatsApp, işletmelere yönelik belli hizmetler için ödeme yapmalarını gerektiren bir hizmet olan WhatsApp Business üzerinden para kazanıyor. WhatsApp Business’ın aylık 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Meta, WhatsApp Business üzerinden gelirlerini artırmak için Şubat ayında fiyatlandırma yapısında ve mesajlaşma kategorilerinde değişiklikler yapıldığını duyurmuştu.
Mark Zuckerberg’in geçen yıl üçüncü çeyrek kazançlarına ilişkin açıklamasına göre, “WhatsApp’a tıkla” reklamlarından yıllık 1.5 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, yakın zamanda ticaretle uğraşan kişiler için kişiselleştirilmiş mesaj modelleri sunmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.