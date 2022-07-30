WhatsApp'ın sohbet botu, yeni özellikleri, ipuçları ve tüyolar paylaşacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sıklıkla güncelleniyor ve güncelleme notlarında genellikle “hata düzeltmeleri” yazıyor. Kullanıcılar, WhatsApp’ı güncellediklerinde son sürümle gelen yeni özellikleri kaçırıyor, çok sonradan öğreniyor. WhatsApp chatbot (sohbet botu), yeni özellikler geldiğinde kullanıcıya mesaj gönderecek.

WhatsApp, platformlar arası veri taşıma özelliğini kullanıma açtı 1 hf. önce eklendi

WhatsApp chatbot betada

WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre, WhatsApp güncelleme aldığında doğrulanmış resmi WhatsApp hesabı yeni özellikler hakkında bilgilendirecek, ipuçları ve tüyolar, gizlilik ve güvenliğe ilişkin bilgi paylaşacak. WhatsApp işletme hesaplarının aksine bu mesajlar yanıtlanamayacak, tüm mesajlar uçtan uca şifrelenecek.

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Özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar doğrudan WhatsApp’tan mesaj almaya başlayacak. Kullanıcı dilerse ileride mesaj gelmemesi için engelleyebilecek.

WhatsApp’ın sohbet botu, şu anda geliştirilme aşamasında ve ne zaman kullanıcılara sunulacağına dair detaylar bilinmiyor.

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WhatsApp sohbet botu, yeni özellikleri ve ipuçları paylaşacak