WhatsApp sohbet filtreleme özelliğini test ediyor

Tam Boyutta Gör WABetaInfo'nun haberine göre lider iletişim platformu WhatsApp, diyalogları sınıflandırmaya yardımcı olan önemli filtreleri sohbet listesinin en üstüne yerleştirdi.

WhatsApp sohbetlerine mesaj sabitleme özelliği geldi 6 gün önce eklendi

Kullanıcıların işini kolaylaştıracak

Ekran görüntülerine bakılırsa yeni filtreler "Okunmamış", "Kişiler" ve "Gruplar" seçeneklerini içerecek. Uygulamaya eklenecek olan bu filtreler, belirli sohbet türlerine hızlı erişim sağlayarak kullanıcıların işini kolaylaştıracak. Örneğin "Okunmamış" filtresi yalnızca okunmamış mesajlar olan sohbetleri listeleyecek, "Gruplar" filtresi ise yalnızca grup sohbetlerini içeren diyalogları ekrana getirecek.

Tam Boyutta Gör "Kişiler" filtresi ise kullanıcıların adres defterlerinde kayıtlı telefon numaralarından alınan mesajların bir listesini görmelerine olanak tanıyacak. Yeni özellik beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda ve yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'a sohbetlerdeki mesajların sabitlenebileceği yeni bir özellik de eklenmişti.

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