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    WhatsApp sohbet filtreleme özelliğini test ediyor

    Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların sohbetleri filtreleyebilecekleri yeni bir özelliği test etmeye başladı.                                           
    WhatsApp sohbet filtreleme özelliğini test ediyor Tam Boyutta Gör
    WABetaInfo'nun haberine göre lider iletişim platformu WhatsApp, diyalogları sınıflandırmaya yardımcı olan önemli filtreleri sohbet listesinin en üstüne yerleştirdi.

    Kullanıcıların işini kolaylaştıracak

    Ekran görüntülerine bakılırsa yeni filtreler "Okunmamış", "Kişiler" ve "Gruplar" seçeneklerini içerecek. Uygulamaya eklenecek olan bu filtreler, belirli sohbet türlerine hızlı erişim sağlayarak kullanıcıların işini kolaylaştıracak. Örneğin "Okunmamış" filtresi yalnızca okunmamış mesajlar olan sohbetleri listeleyecek, "Gruplar" filtresi ise yalnızca grup sohbetlerini içeren diyalogları ekrana getirecek.

    WhatsApp sohbet filtreleme özelliğini test ediyor Tam Boyutta Gör
    "Kişiler" filtresi ise kullanıcıların adres defterlerinde kayıtlı telefon numaralarından alınan mesajların bir listesini görmelerine olanak tanıyacak. Yeni özellik beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda ve yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'a sohbetlerdeki mesajların sabitlenebileceği yeni bir özellik de eklenmişti.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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