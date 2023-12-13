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    WhatsApp sohbetlerine mesaj sabitleme özelliği geldi

    WhatsApp, özellikle grup sohbetlerinde çok yararlı olacak mesaj sabitleme özelliğini kullanıma alıyor. Yeni özellik ile istenen mesajlar 30 güne kadar sabitlenebilecek.
    WhatsApp sohbetlerine mesaj sabitleme özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, sohbetleri bire bir ve grup konuşmaları içinde sabitleme özelliğini kullanıma sunuyor. Şirket, kullanıcıların metin, anket, resim ve emojiler de dahil olmak üzere her türlü mesajı sabitleyebileceğini söyledi. Ancak kullanıcılar aynı anda yalnızca bir mesajı sabitleyebilecek.

    Sohbetlerdeki mesajları 30 güne kadar sabitleme özelliği şu anda WhatsApp kullanıcılarına sunuluyor. Meta, mobil Facebook Messenger uygulamasının zaten sahip olduğu bu özelliğin şimdi kullanıcılara sunulduğunu, bu nedenle herkesin hemen göremeyeceğini söylüyor. Özelliğe erişebilmek için uygulamanızı da güncellemeniz gerekiyor.

    WhatsApp mesaj sabitleme nasıl yapılır?

    WhatsApp sohbetlerine mesaj sabitleme özelliği geldi Tam Boyutta Gör

    • Android: Mesajı basılı tutun. more options > Sabitle’ye dokunun > sabitleme süresini (24 saat, 7 gün veya 30 gün) seçin > Sabitle’ye dokunun.
    • iPhone: Mesajı basılı tutun. Diğer seçenekler > Sabitle’ye dokunun > sabitleme süresini (24 saat, 7 gün veya 30 gün) seçin.
    • Web ve Masaüstü: Sabitlemek istediğiniz mesaja gidin ve menu > Mesajı sabitle’ye tıklayın > sabitleme süresini (24 saat, 7 gün veya 30 gün) seçin > Sabitle’ye tıklayın.

    WhatsApp mesaj sabitleme yapmak için kullanıcıların bir mesaja uzun basması ve "Sabitle" seçeneğine dokunması gerekiyor. Mesaj sabitlemede varsayılan süre yedi gündür, ancak kullanıcılar bunu 24 saat veya 30 gün olarak değiştirmeyi seçebilirler. Öte yandan herhangi bir mesaj sabitlenebilir, yani bir anketi, bir resmi ve hatta bir videoyu sabitlemek istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz.

    WhatsApp son zamanlarda önemli yaşam kalitesi güncellemeleri aldı. Bu özellikler arasında, dinlendikten sonra kaybolan sesli mesajlar ve kilitli sohbetleri gizleme özelliği gibi gizlilik odaklı özellikler de yer alıyor. Meta ayrıca bu ayın başlarında iOS kullanıcıları için WhatsApp'ta tam kaliteli görüntü ve video paylaşımı sunmaya başladı.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2023/12/12/whatsapp-now-lets-you-pin-messages-in-individual-and-group-chats/ https://faq.whatsapp.com/294619079641794?helpref=faq_content
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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