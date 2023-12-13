WhatsApp sohbetlerine mesaj sabitleme özelliği geldi

Sohbetlerdeki mesajları 30 güne kadar sabitleme özelliği şu anda WhatsApp kullanıcılarına sunuluyor. Meta, mobil Facebook Messenger uygulamasının zaten sahip olduğu bu özelliğin şimdi kullanıcılara sunulduğunu, bu nedenle herkesin hemen göremeyeceğini söylüyor. Özelliğe erişebilmek için uygulamanızı da güncellemeniz gerekiyor.
WhatsApp mesaj sabitleme nasıl yapılır?
- Android: Mesajı basılı tutun. more options > Sabitle’ye dokunun > sabitleme süresini (24 saat, 7 gün veya 30 gün) seçin > Sabitle’ye dokunun.
- iPhone: Mesajı basılı tutun. Diğer seçenekler > Sabitle’ye dokunun > sabitleme süresini (24 saat, 7 gün veya 30 gün) seçin.
- Web ve Masaüstü: Sabitlemek istediğiniz mesaja gidin ve menu > Mesajı sabitle’ye tıklayın > sabitleme süresini (24 saat, 7 gün veya 30 gün) seçin > Sabitle’ye tıklayın.
WhatsApp mesaj sabitleme yapmak için kullanıcıların bir mesaja uzun basması ve "Sabitle" seçeneğine dokunması gerekiyor. Mesaj sabitlemede varsayılan süre yedi gündür, ancak kullanıcılar bunu 24 saat veya 30 gün olarak değiştirmeyi seçebilirler. Öte yandan herhangi bir mesaj sabitlenebilir, yani bir anketi, bir resmi ve hatta bir videoyu sabitlemek istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz.
WhatsApp son zamanlarda önemli yaşam kalitesi güncellemeleri aldı. Bu özellikler arasında, dinlendikten sonra kaybolan sesli mesajlar ve kilitli sohbetleri gizleme özelliği gibi gizlilik odaklı özellikler de yer alıyor. Meta ayrıca bu ayın başlarında iOS kullanıcıları için WhatsApp'ta tam kaliteli görüntü ve video paylaşımı sunmaya başladı.Kaynakça https://techcrunch.com/2023/12/12/whatsapp-now-lets-you-pin-messages-in-individual-and-group-chats/ https://faq.whatsapp.com/294619079641794?helpref=faq_content Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.