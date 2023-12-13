WhatsApp sohbetlerine mesaj sabitleme özelliği geldi

Tam Boyutta Gör WhatsApp, sohbetleri bire bir ve grup konuşmaları içinde sabitleme özelliğini kullanıma sunuyor. Şirket, kullanıcıların metin, anket, resim ve emojiler de dahil olmak üzere her türlü mesajı sabitleyebileceğini söyledi. Ancak kullanıcılar aynı anda yalnızca bir mesajı sabitleyebilecek.

Sohbetlerdeki mesajları 30 güne kadar sabitleme özelliği şu anda WhatsApp kullanıcılarına sunuluyor. Meta, mobil Facebook Messenger uygulamasının zaten sahip olduğu bu özelliğin şimdi kullanıcılara sunulduğunu, bu nedenle herkesin hemen göremeyeceğini söylüyor. Özelliğe erişebilmek için uygulamanızı da güncellemeniz gerekiyor.

WhatsApp mesaj sabitleme nasıl yapılır?

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Android : Mesajı basılı tutun. more options > Sabitle’ye dokunun > sabitleme süresini (24 saat, 7 gün veya 30 gün) seçin > Sabitle’ye dokunun.

: Mesajı basılı tutun. more options > Sabitle’ye dokunun > sabitleme süresini (24 saat, 7 gün veya 30 gün) seçin > Sabitle’ye dokunun. iPhone : Mesajı basılı tutun. Diğer seçenekler > Sabitle’ye dokunun > sabitleme süresini (24 saat, 7 gün veya 30 gün) seçin.

: Mesajı basılı tutun. Diğer seçenekler > Sabitle’ye dokunun > sabitleme süresini (24 saat, 7 gün veya 30 gün) seçin. Web ve Masaüstü: Sabitlemek istediğiniz mesaja gidin ve menu > Mesajı sabitle’ye tıklayın > sabitleme süresini (24 saat, 7 gün veya 30 gün) seçin > Sabitle’ye tıklayın.

WhatsApp mesaj sabitleme yapmak için kullanıcıların bir mesaja uzun basması ve "Sabitle" seçeneğine dokunması gerekiyor. Mesaj sabitlemede varsayılan süre yedi gündür, ancak kullanıcılar bunu 24 saat veya 30 gün olarak değiştirmeyi seçebilirler. Öte yandan herhangi bir mesaj sabitlenebilir, yani bir anketi, bir resmi ve hatta bir videoyu sabitlemek istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz.

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WhatsApp son zamanlarda önemli yaşam kalitesi güncellemeleri aldı. Bu özellikler arasında, dinlendikten sonra kaybolan sesli mesajlar ve kilitli sohbetleri gizleme özelliği gibi gizlilik odaklı özellikler de yer alıyor. Meta ayrıca bu ayın başlarında iOS kullanıcıları için WhatsApp'ta tam kaliteli görüntü ve video paylaşımı sunmaya başladı.

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