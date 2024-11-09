WhatsApp, sohbet listelerindeki kısıtlamayı kaldırıyor

WhatsApp'ta ön ayarlı sohbet listeleri silinebilecek
WhatsApp kullanıcıları artık okunmamış ve gruplar gibi varsayılan sohbet filtrelerini doğrudan sohbet ekranından silebilecek. Bu listeler mevcut sürümde kaldırılamıyor. Listeleri silmek için üzerine dokunup basılı tutmak yeterli olacak; silme seçeneği çıkacak.
Sohbet listesi silme seçeneği, kullanıcıların ihtiyaç duymadıkları filtreleri kaldırarak arayüzü temizlemelerine yardımcı olacak. WhatsApp, kullanıcıların listeyi yanlışlıkla silmeleri durumunda geri getirmelerini sağlayacak seçenek te sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über