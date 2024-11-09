WhatsApp, sohbet listelerindeki kısıtlamayı kaldırıyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp sohbet listeleri, kullanıcıların sohbetleri daha iyi yönetmelerine olanak tanıyor. Özellikle kişisel ve iş için aynı WhatsApp hesabını kullananlar için sohbetlere erişmeyi daha kolay hale getiriyor. Ancak, bu alan tamamen özelleştirilebilir değil; yalnızca yeni liste eklenebiliyor, mevcut listeler düzenlenemiyor. WhatsApp Android 2.24.23.23 beta sürümü, önceden ayarlanmış sohbet listelerini silme özelliğini getiriyor.

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WhatsApp'ta ön ayarlı sohbet listeleri silinebilecek

WhatsApp kullanıcıları artık okunmamış ve gruplar gibi varsayılan sohbet filtrelerini doğrudan sohbet ekranından silebilecek. Bu listeler mevcut sürümde kaldırılamıyor. Listeleri silmek için üzerine dokunup basılı tutmak yeterli olacak; silme seçeneği çıkacak.

Sohbet listesi silme seçeneği, kullanıcıların ihtiyaç duymadıkları filtreleri kaldırarak arayüzü temizlemelerine yardımcı olacak. WhatsApp, kullanıcıların listeyi yanlışlıkla silmeleri durumunda geri getirmelerini sağlayacak seçenek te sunacak.

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