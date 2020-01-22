The Guardian: Suudi Prens bin Selman, Jeff Bezos'un telefonunu hackletti

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The Guardian'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un akıllı telefonun hacklenmesiyle doğrudan bağlantılı olabilir.

Bu bilgi, 2018 yılında meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın seyrini bilen kaynaklar tarafından paylaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Muhammed bin Salman'ın telefonundan Besos'a gönderilen şifreli mesajının kötü amaçlı bir dosya içerdiği tespit edildi.

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Söz konusu WhatsApp mesajı, dünyanın en zengin insanlarından birinin akıllı telefonundan büyük çapta veri indirilmesine olanak sağladı. Jeff Bezos'un aynı zamanda Blue Origin havacılık şirketi ve öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın çalıştığı Washington Post'un da sahibi olduğunu belirtelim.

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Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi var

Uzmanlar, Kaşıkçı cinayetinden 5 ay önce gerçekleştirilen bu hack hamlesiyle Muhammed bin Salman'ın Washington Post gazetesinin kendisine yönelik eleştirilerinin önünü kesmeye çalışmış olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Bezos'un telefonunun hacklenmesinde Muhammed bin Salman'ın parmağı olduğunun iddia edilmesi, Suudi Prensin ve çevresinin 2 Ekim 2018'de gerçekleştirilen gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastından önceki aylarda neler yaptığının yeniden incelenmesine yol açabilir.

https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/21/amazon-boss-jeff-bezoss-phone-hacked-by-saudi-crown-prince

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