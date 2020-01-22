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    The Guardian: Suudi Prens bin Selman, Jeff Bezos'un telefonunu hackletti

    Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden 5 ay önce Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’un telefonunu hacklettiğini iddia etti.
    8 sa.
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    sosyal medya
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    The Guardian: Suudi Prens bin Selman, Jeff Bezos'un telefonunu hackletti
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    The Guardian'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un akıllı telefonun hacklenmesiyle doğrudan bağlantılı olabilir.

    Bu bilgi, 2018 yılında meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın seyrini bilen kaynaklar tarafından paylaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Muhammed bin Salman'ın telefonundan Besos'a gönderilen şifreli mesajının kötü amaçlı bir dosya içerdiği tespit edildi.

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    Söz konusu WhatsApp mesajı, dünyanın en zengin insanlarından birinin akıllı telefonundan büyük çapta veri indirilmesine olanak sağladı. Jeff Bezos'un aynı zamanda Blue Origin havacılık şirketi ve öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın çalıştığı Washington Post'un da sahibi olduğunu belirtelim. 

    The Guardian: Suudi Prens bin Selman, Jeff Bezos'un telefonunu hackletti
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    Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi var

    Uzmanlar, Kaşıkçı cinayetinden 5 ay önce gerçekleştirilen bu hack hamlesiyle Muhammed bin Salman'ın Washington Post gazetesinin kendisine yönelik eleştirilerinin önünü kesmeye çalışmış olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. 

    Bezos'un telefonunun hacklenmesinde Muhammed bin Salman'ın parmağı olduğunun iddia edilmesi, Suudi Prensin ve çevresinin 2 Ekim 2018'de gerçekleştirilen gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastından önceki aylarda neler yaptığının yeniden incelenmesine yol açabilir.



    https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/21/amazon-boss-jeff-bezoss-phone-hacked-by-saudi-crown-prince Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Portraitclub 8 sa. en beğenilen
    Adamın suratından ahlaksızlık akıyor. Jeff abinin yerinde olsam bir daha muhatap almazdım. Herşey beklenir bunlardan
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    ilkerinanç 3 dk.
    Vay Lawrencenin torununa bak sen hele.
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    susesa 1 sa.
    İnşallah bu prenscik Suudun sonu olur....Zemzem tower denen ucube de bu hanedanla birlikte yıkılır
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    barkin67 3 sa.
    Jeff bezos’un telefonu bile hackleniyosa bizimkine girmeyen yoktur
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    Murat.Ak 8 sa.
    Android kullanmanın neticesi
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    Portraitclub 8 sa. en beğenilen
    Adamın suratından ahlaksızlık akıyor. Jeff abinin yerinde olsam bir daha muhatap almazdım. Herşey beklenir bunlardan
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Relax Relax 7 sa. Portraitclub
    Jeff Bezos'da melek bir insan değil. Amazon'un köle gibi çalıştırdığı yüzlerce insan var.
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    darkaura 8 sa.
    eger bir halt yiyeceksen ilk kural yakalanmiyacagindan eminsen bu ise kalkismaktir. sonucunu dusunmeden acemice bu islere girersen yaratacagi hasar kazancindan cok daha agir olur.
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    xenix 3 sa. darkaura
    Erdeminize hayran olmamak mümkün değil.
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    1590 kez okundu.
    7 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Jeff Bezos, amazon ve
    10 etiket daha Washington Post cemal kaşıkçı suikast Muhammed bin Selman WhatsApp mesaj hack sosyal medya Internet Onur Seven
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