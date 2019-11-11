WhatsApp, şüpheli bulduğu gruplardaki kullanıcıları kalıcı olarak yasaklıyor

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Eğer WhatsApp platformundan kalıcı olarak yasaklanmak istemiyorsanız, dahil olduğunuz gruplara ve açıklamalarına dikkat edin. Zira gelen haberler, WhatsApp'ın şüpheli olarak gördüğü grupları ve kullanıcılarını yasakladığı yönünde.

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Grup isimleri ve açıklamaları kontrol ediliyor

İlk raporlardan biri Mowe11 adlı Reddit kullanıcısına ait. Yaptığı açıklamaya göre üniversitede dahil olduğu bir grubun ismi çocuk istismarı görüntülerinin yer aldığı bir grup isim olarak değiştirildi ve kısa bir süre sonra WhatsApp bu grubu engellemekle kalmadı, gruba üye olan kullanıcıların platformu kullanmasını da yasakladı. Bir diğer Reddit kullanıcısı FranciscoAlfaro'da aynı şekilde 100 katılımcısı olan grubun WhatsApp tarafınan kapatıldığını belirtiyor.

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Kullanıcılar yasağın nedenlerini anlamak için WhatsApp ile iletişime geçtiklerinde, Hizmet Koşullarını ihlal ettiklerini söyleyen otomatik bir yanıt alıyorlar. Bu da eğer üyesi olduğunuz bir grupun kapatılmasıyla birlikte yasaklanırsanız, WhatsApp'ın size hiçbir şekilde yardımcı olmayacağı anlamına geliyor. Platformda yer alan uçtan uca şifreleme yöntemi, gruplardaki ve mesajlardaki içeriği göstermese de, şirket grup açıklamalarından ve isimlerinden şüpheli oluşumları tespit ediyor diyor diyebiliriz.

https://www.gizchina.com/2019/11/11/whatsapp-is-permanently-banning-users-in-groups-having-a-suspicious-name/