Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp, şüpheli bulduğu gruplardaki kullanıcıları kalıcı olarak yasaklıyor

    Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, adını ve açıklamalarını şüpheli olarak değerlendirdiği grupları kapatarak, bu gruba üye olan kullanıcıları kalıcı olarak sistem dışı bırakıyor.
    1 hf.
    1,5b
    1
    4
    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    WhatsApp, şüpheli bulduğu gruplardaki kullanıcıları kalıcı olarak yasaklıyor
    Tam Boyutta Gör

    Eğer WhatsApp platformundan kalıcı olarak yasaklanmak istemiyorsanız, dahil olduğunuz gruplara ve açıklamalarına dikkat edin. Zira gelen haberler, WhatsApp'ın şüpheli olarak gördüğü grupları ve kullanıcılarını yasakladığı yönünde.

    Ayrıca Bkz. "Samsung da 108 MP kameralı akıllı telefon geliştiriyor"

    Grup isimleri ve açıklamaları kontrol ediliyor

    İlk raporlardan biri Mowe11 adlı Reddit kullanıcısına ait. Yaptığı açıklamaya göre üniversitede dahil olduğu bir grubun ismi çocuk istismarı görüntülerinin yer aldığı bir grup isim olarak değiştirildi ve kısa bir süre sonra WhatsApp bu grubu engellemekle kalmadı, gruba üye olan kullanıcıların platformu kullanmasını da yasakladı. Bir diğer Reddit kullanıcısı FranciscoAlfaro'da aynı şekilde 100 katılımcısı olan grubun WhatsApp tarafınan kapatıldığını belirtiyor.

    WhatsApp, şüpheli bulduğu gruplardaki kullanıcıları kalıcı olarak yasaklıyor
    Tam Boyutta Gör

    Kullanıcılar yasağın nedenlerini anlamak için WhatsApp ile iletişime geçtiklerinde, Hizmet Koşullarını ihlal ettiklerini söyleyen otomatik bir yanıt alıyorlar. Bu da eğer üyesi olduğunuz bir grupun kapatılmasıyla birlikte yasaklanırsanız, WhatsApp'ın size hiçbir şekilde yardımcı olmayacağı anlamına geliyor. Platformda yer alan uçtan uca şifreleme yöntemi, gruplardaki ve mesajlardaki içeriği göstermese de, şirket grup açıklamalarından ve isimlerinden şüpheli oluşumları tespit ediyor diyor diyebiliriz.



    https://www.gizchina.com/2019/11/11/whatsapp-is-permanently-banning-users-in-groups-having-a-suspicious-name/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Askaparta 1 hf.
    Yine ucu açık uygulamalar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    fuckulteli 1 hf.
    Haberi yazan arkadaş deneyebilir mi? Bir grup oluştursun, ismi şu kapatılan hesap isimlerinden yapsın, haber uğruna değmez mi?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cocainbar 1 hf.
    Grup isminden yasak, soy isiminden hangi partiye oy verecegini bilmek gibi olmus. Grup isimlerini "sdflkshfdds" seklinde degistirmekte fayda var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    grupima 1 hf.
    Yahu anlamıyorum ki Telegram'dan bin kat büyük şirketsiniz, nasıl bu kadar beceriksizsiniz... Böyle konularda Telegram moderatörleri grupları incelemeye alıp, şüphelendikleri kişileri uçuruyorlar. Zorla eklenmiş hesaplara genelde dokunmuyorlar. 2016'da başıma gelmişti de, epey tırsmıştım beni de uçururlar mı diye, uçurmadılar. Ha bir de zaten 2013'ten beri Telegram'da olan, "başkaları beni gruplara ekleyemesin" gibi temel bir özellik de daha yeni gelmişti WhatsApp'a... WhatsApp kullanıcıları da artık o özelliği açsınlar, banlanmaktan kurtulsunlar ne diyim. Telegram'ın bin katı moderasyon gücü olup, hiçbir iş yapmayan WhatsApp'ın gazabından ancak böyle kurtulabilirler artık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu 1 hf. Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED 1 hf. SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 1 hf. 2019 SEMA fuarının en çılgın araçları [Galeri] 1 hf. Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü 1 hf. Samsung döküm tesislerinde hatalar oluştu 1 hf. MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör CES 2020 ödülü aldı 1 hf. Sony PlayStation için farklı bir kartuş sistemi ortaya çıktı 1 hf. Yeni Google Asistan eski Pixel telefonlara dağıtılıyor 1 hf. “Geleceğe Nefes” için 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti 1 hf. Xiaomi Mi 10 detaylanıyor: 2K ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve 5G desteği 1 hf. LG patent ihlali yaptığı gerekçesiyle TCL'ye dava açtı 1 hf. Xiaomi'nin yeni mağazasını gezdik | İşte Mi Note 10'un çıkış tarihi 1 hf. Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Ethereum'un kurucu ortağı, Çin ile ortak çalışabilmeyi umuyor 1 hf. Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir 1 hf. Mini Cheetah robotlarının eğlenirken görüntülendiği yeni bir video yayınladı 1 hf. Honor Watch Magic ve Flypods Lite için cazip kampanya 1 hf. Xerox’tan dev HP hamlesi 1 hf. Kadınlara daha az limit verildiği gerekçesiyle Apple Card hakkında soruşturma başlatıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp, şüpheli bulduğu gruplardaki kullanıcıları kalıcı olarak yasaklıyor Sonraki Adobe'un iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Photoshop uygulaması beğenilmedi 1 hf. Nükleer felaket sonrası Fukuşima, yenilenebilir enerjiye göz kırpıyor 1 hf. Yıldırımın ne zaman ve nereye düşeceğini tahmin eden yapay zekâ temelli sistem geliştirildi 1 hf. Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor 1 hf. iPhone ile Mi Band 4'e saat arayüzü nasıl yüklenir? 1 hf. Tunus, blockchain destekli ulusal para birimini çıkarıyor 1 hf. 17 tane OnePlus 7T Pro ile yapılan piyano tura çıktı 1 hf. Günlük alışverişlerde kripto para dönemi 1 hf. Yara onarımı için bant geliştirildi 1 hf. MonsterLabo 3 kg ağırlığındaki pasif soğutucusunu satışa sundu 1 hf. Bu tankı sevdim "Corsair Crystal 680X incelemesi" 1 hf. Yeni nesil Apple Watch'lar ekrana gömülü parmak izi okuma sensörleri ile gelebilirler 1 hf. Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı 1 hf. Twitter'da artık konular takip edilebilecek 1 hf. Meizu 16s Pro'ya en iyi tasarım ödülü 1 hf. Firefox tarayıcısı 15 yaşında 1 hf. Diablo IV çapraz platform desteğiyle gelecek 1 hf. NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni görüntülerini paylaştı 1 hf. Xiaomi beş açılır ön kameraya sahip telefon tasarladı 1 hf. AMD RX 5500’ü performans sınıfına konumlandırıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim