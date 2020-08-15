Instagram mesajları Facebook Messenger'a taşınıyor

Facebook'un Instagram, WhatsApp ve Messenger arasında çapraz mesajlaşmaya izin vermek için çeşitli entegrasyon planları yaptığı biliniyor. The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu planın bir parçası olarak Instagram mesajları Facebook Messenger'a taşınabilir.İlginizi Çekebilir Facebook, süre sınırı olmaksızın 50 kişiye kadar grup çağrısı yapılabilen Messenger Rooms'u tanıttı
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Instagram DM ile Messenger birleşiyor
ABD'deki bazı kullanıcılar, iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarından Instagram uygulamasına giriş yaptıklarında "Instagram'da mesaj göndermenin yeni bir yolu var." mesajının yer aldığım bir güncelleme penceresiyle karşılaştıklarını belirtiyor.
Bu pencerede güncellemenin sohbetler için yeni görünüm, daha fazla emoji, mesajları hızlıca yanıtlamak için kaydırma seçeneği ve Facebook kullanan kişilerle sohbet etme seçeneği olmak üzere 4 yeni özelliğe ev sahipliği yaptığına yer verilmiş.
DM logosunun yerine Messenger logosu geldi
Yeni özelliklerin yanı sıra güncellemeyle birlikte, Messenger logosu da Direct Message logosunun yerini alıyor. Ayrıca güncellemeyi yükleyen kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre; sohbetler gerçekten de öncekinden daha renkli ve kaydırdıkça gönderenin mesajları mavi ve mor arasında değişiyor. Ancak şimdilik Instagram'dan Facebook kullanıcılarına mesaj gönderebilmek mümkün değil.
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