Instagram mesajları Facebook Messenger'a taşınıyor

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Facebook'un Instagram, WhatsApp ve Messenger arasında çapraz mesajlaşmaya izin vermek için çeşitli entegrasyon planları yaptığı biliniyor. The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu planın bir parçası olarak Instagram mesajları Facebook Messenger'a taşınabilir.

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Instagram DM ile Messenger birleşiyor

ABD'deki bazı kullanıcılar, iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarından Instagram uygulamasına giriş yaptıklarında "Instagram'da mesaj göndermenin yeni bir yolu var." mesajının yer aldığım bir güncelleme penceresiyle karşılaştıklarını belirtiyor.

Bu pencerede güncellemenin sohbetler için yeni görünüm, daha fazla emoji, mesajları hızlıca yanıtlamak için kaydırma seçeneği ve Facebook kullanan kişilerle sohbet etme seçeneği olmak üzere 4 yeni özelliğe ev sahipliği yaptığına yer verilmiş.

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DM logosunun yerine Messenger logosu geldi

Yeni özelliklerin yanı sıra güncellemeyle birlikte, Messenger logosu da Direct Message logosunun yerini alıyor. Ayrıca güncellemeyi yükleyen kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre; sohbetler gerçekten de öncekinden daha renkli ve kaydırdıkça gönderenin mesajları mavi ve mor arasında değişiyor. Ancak şimdilik Instagram'dan Facebook kullanıcılarına mesaj gönderebilmek mümkün değil.

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