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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram mesajları Facebook Messenger'a taşınıyor

    Facebook'un Instagram, WhatsApp ve Facebook arasındaki entegrasyonu sağlama planlanlarından biri daha gün yüzüne çıktı. Öyle ki yakın zamanda Instagram DM ile Facebook Messenger birleşebilir.
    6 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Instagram mesajları Facebook Messenger'a taşınıyor
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    Facebook'un Instagram, WhatsApp ve Messenger arasında çapraz mesajlaşmaya izin vermek için çeşitli entegrasyon planları yaptığı biliniyor. The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu planın bir parçası olarak Instagram mesajları Facebook Messenger'a taşınabilir.

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    Ayrıca Bkz. "App Store krizi büyüyor: Epic'e bir destek de Facebook'tan"

    Instagram DM ile Messenger birleşiyor

    ABD'deki bazı kullanıcılar, iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarından Instagram uygulamasına giriş yaptıklarında "Instagram'da mesaj göndermenin yeni bir yolu var." mesajının yer aldığım bir güncelleme penceresiyle karşılaştıklarını belirtiyor.

    Bu pencerede güncellemenin sohbetler için yeni görünüm, daha fazla emoji, mesajları hızlıca yanıtlamak için kaydırma seçeneği ve Facebook kullanan kişilerle sohbet etme seçeneği olmak üzere 4 yeni özelliğe ev sahipliği yaptığına yer verilmiş.

    Instagram mesajları Facebook Messenger'a taşınıyor
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    DM logosunun yerine Messenger logosu geldi

    Yeni özelliklerin yanı sıra güncellemeyle birlikte, Messenger logosu da Direct Message logosunun yerini alıyor. Ayrıca güncellemeyi yükleyen kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre; sohbetler gerçekten de öncekinden daha renkli ve kaydırdıkça gönderenin mesajları mavi ve mor arasında değişiyor. Ancak şimdilik Instagram'dan Facebook kullanıcılarına mesaj gönderebilmek mümkün değil.



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    Weautx 6 gün en beğenilen
    Messenger uygulaması istiyor diye facebook kullanmayı birakmıştım instagramı da birakırım boyle ilkel bir sistem olamaz.
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    msatic 5 gün (düzenlendi)
    İşine bak Mark ya, sırf bu yüzden Facebook'u sildim kullanmıyorum. Zorla bir şey dayatmayın kardeşim. Kimse kullanmak istemiyor niye zorluyorsunuz?
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    MrtAltg 5 gün
    Millet facebooku silmek için yer arıyor bunlarda bizi silsinler diye ellerinden geleni yapıyorlar
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    YOURMOVE 5 gün
    Bunlar yakında wp sistemini de değiştirecekler. Geçenlerde bundan bahsettim.Wp da sadece telefon numarası olan kişilerle sohbet ediyoruz. Korkuyorum yakında kullanıcı kodu gibi bir şey çıkarıp, kullanıcı kodunuzu bilen kişilerde sizi ekleyebilecek.
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    monacomen 5 gün
    İlk telefonumda facebook yüklü iken Messenger otomatik olarak yüklenmişti, sonra bir ara baktım ki bütün SMS mesajlarıma erişir hale getirmiş kendini. Kusura bakma da sen bir sosyal platform olarak ne ara kişilerin telefonundaki SMS mesajlarına erişme hakkını kendinde görüyorsun, senin görevin mi bu? Gerçi özel sakıncalı bir şeyler yok ama yaptığı etik değildi. Zaten sonra facebook u boykot moykot ediyoruz denince bahane olarak facei telefondan silmeyi tercih ettim. Şimdi ise kendisi insta aracılığı ile bütün mesajlara erişimi istiyor. Ben buna çok iyi niyetle bakmıyorum Tiktok bunları yapınca kendileri de bunu iyi niyetli görmüyor ise kendileri niye aynı şeyi yapıyor, anlaması mümkün ama anlamıyormuş gibi yapalım.
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    SayınOzi 5 gün
    Gecen messenger'i indireyim dedim bir baktım aylar öncesinden mesajlar duruyor. Fb üzerinden mesaj atacaksam uygulamayı indirip işi gördükten sonra siliyorum. Yıl olmuş 2020 böyle şeyler cok gereksiz. Aynı durum ps app icin de geçerli. Mesaj atmak icin uygulama indirmek gerekiyor.
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün
    "çapraşma mesajlaşmaya" nedir allasen! Çapraz mesajlaşma olmasın o?
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    zero fear 5 gün
    O kadar saçma hamleler yapıyor ki Facebook, yerinde başka bir şirket olsa yüzde yüz silinmişti piyasadan. Ne kadar büyük olduğunu varın siz düşünün ne yapsa da batamıyor.
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    Weautx 6 gün en beğenilen
    Messenger uygulaması istiyor diye facebook kullanmayı birakmıştım instagramı da birakırım boyle ilkel bir sistem olamaz.
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    XanthiN (Ozan ) 6 gün
    Bugün bana geldi bu, güncelle dedim "bir sorun oluştu, daha sonra ayarlardan tekrar deneyebilirsiniz" tarzı bir yazı yazdı.
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 6 gün
    Facebook boqunu çıkartmaya devam ediyor
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