GTA 6 sızıntısını yapan 18 yaşındaki hacker yargılanmayacak

18 yaşındaki genç psikiyatristler tarafından muayene edildi ve mahkemeye çıkmaya uygun olmadığı sonucuna varıldı. Bu durum, örneğin bir sanığın neden yargılandığını anlamadığı ya da avukatına davadan ne istediğini açıkça ifade edemediği durumlarda ortaya çıkıyor. Bu da hakimin çocuğun suçlu olup olmadığına değil, sadece bu eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğine karar vereceği anlamına geliyor.
GTA 6 sızıntısıyla ün kazanmıştı
Arion Kurtaj'ın en çok ün kazandığı hack ise elbette büyük GTA 6 sızıntısı oldu ve toplamda GTA 6'nın erken bir versiyonuna ait doksandan fazla video ve görüntü sızdırdı. Reuters'a göre, Rockstar Games çalışanlarını, Slack'teki bir mesajda oyunun kaynak kodunu sızdırmakla tehdit etti. Sonrasında da 23 Eylül 2022 tarihinde tutuklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)