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    GTA 6 sızıntısını yapan 18 yaşındaki hacker yargılanmayacak

    Rockstar Games'in merak ve heyecanla beklenen GTA 6 oyunundan görüntü ve videoları internete sızdırmakla suçlanan bilgisayar korsanının yargılanmayacağı açıklandı.
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    GTA 6 sızıntısını yapan 18 yaşındaki hacker yargılanmayacak Tam Boyutta Gör
    Londra'da bir mahkeme Rockstar Games, Uber, Revolut, Nvidia ve daha birçok şirketi hacklemekle suçlanan Lapsus$ grubundan 18 yaşındaki hacker Arion Kurtaj'ın yargılanamayacağına karar verdi.

    18 yaşındaki genç psikiyatristler tarafından muayene edildi ve mahkemeye çıkmaya uygun olmadığı sonucuna varıldı. Bu durum, örneğin bir sanığın neden yargılandığını anlamadığı ya da avukatına davadan ne istediğini açıkça ifade edemediği durumlarda ortaya çıkıyor. Bu da hakimin çocuğun suçlu olup olmadığına değil, sadece bu eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğine karar vereceği anlamına geliyor.

    GTA 6 sızıntısıyla ün kazanmıştı

    Arion Kurtaj'ın en çok ün kazandığı hack ise elbette büyük GTA 6 sızıntısı oldu ve toplamda GTA 6'nın erken bir versiyonuna ait doksandan fazla video ve görüntü sızdırdı. Reuters'a göre, Rockstar Games çalışanlarını, Slack'teki bir mesajda oyunun kaynak kodunu sızdırmakla tehdit etti. Sonrasında da 23 Eylül 2022 tarihinde tutuklandı.

    GTA 6 sızıntısını yapan 18 yaşındaki hacker yargılanmayacak Tam Boyutta Gör
    Rockstar ise GTA 6 sızıntısının gerçek olduğunu şu açıklamayla doğrulamıştı: "Kısa bir süre önce ağımıza girildi ve yetkisiz biri, bir sonraki Grand Theft Auto'nun erken geliştirme görüntüleri de dahil olmak üzere sistemlerimizden gizli bilgilere yasadışı bir şekilde erişti ve indirdi. Şu anda, canlı oyun hizmetlerimizin bundan zarar görmesini veya projelerimizin uzun vadeli gelişimini etkilemesini beklemiyoruz".
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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