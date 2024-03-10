WhatsApp, uzun zamandır beklenen çıkartma oluşturma özelliğine kavuşuyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test ederek uygulamayı geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde avatar çıkartmalarınızı kimlerin kullanabileceğini kontrol eden bir özelliği test eden WhatsApp'ın, yakın bir zamanda ise kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliği test ettiği ortaya çıktı.

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İşte çıkartma editörü ile WhatsApp'ta yapabilecekleriniz:

İlk olarak iOS 24.1.10.72 WhatsApp beta güncellemesi ile kullanıma sunulan çıkartma editörü özelliği, yakın bir zamanda Android için WhatsApp beta 2.24.6.5 güncellemesinde de ortaya çıktı. Kullanıcıların uzun zamandır beklediği çıkartma editörü ile kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalarına ihtiyaç duymadan doğrudan WhatsApp içerisinde kolayca çıkartma oluşturabilecek.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere WhatsApp, görüntülerden çıkartmalar oluşturmak için tasarlanmış bir özelliği test ediyor. Bu özellik ile çıkartma klavyesine erişip oluştur seçeneğini seçerek veya doğrudan görüntüyü açıp taşma menüsünden etiket oluştur seçeneğini seçerek bir görüntüden kolayca çıkartma oluşturabileceksiniz. Ayrıca bu özellik ile etiketi düzenle seçeneğini seçip mevcut bir çıkartmayı düzenlemeniz mümkün.

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WhatsApp'ta doğrudan çıkartma oluşturmak yakında mümkün olacak