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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, uzun zamandır beklenen çıkartma oluşturma özelliğine kavuşuyor

    WhatsApp'ın beta sürümünde test ettiği yeni bir özellik sayesinde artık üçüncü taraf uygulamalarına ihtiyaç duymadan doğrudan WhatsApp içerisinde kolayca çıkartma oluşturabileceksiniz. İşte detaylar:
    WhatsApp'ta doğrudan çıkartma oluşturmak yakında mümkün olacak
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test ederek uygulamayı geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde avatar çıkartmalarınızı kimlerin kullanabileceğini kontrol eden bir özelliği test eden WhatsApp'ın, yakın bir zamanda ise kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliği test ettiği ortaya çıktı.

    İşte çıkartma editörü ile WhatsApp'ta yapabilecekleriniz:

    İlk olarak iOS 24.1.10.72 WhatsApp beta güncellemesi ile kullanıma sunulan çıkartma editörü özelliği, yakın bir zamanda Android için WhatsApp beta 2.24.6.5 güncellemesinde de ortaya çıktı. Kullanıcıların uzun zamandır beklediği çıkartma editörü ile kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalarına ihtiyaç duymadan doğrudan WhatsApp içerisinde kolayca çıkartma oluşturabilecek.

    WhatsApp'ta doğrudan çıkartma oluşturmak yakında mümkün olacak Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere WhatsApp, görüntülerden çıkartmalar oluşturmak için tasarlanmış bir özelliği test ediyor. Bu özellik ile çıkartma klavyesine erişip oluştur seçeneğini seçerek veya doğrudan görüntüyü açıp taşma menüsünden etiket oluştur seçeneğini seçerek bir görüntüden kolayca çıkartma oluşturabileceksiniz. Ayrıca bu özellik ile etiketi düzenle seçeneğini seçip mevcut bir çıkartmayı düzenlemeniz mümkün.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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