iPhone üretim şefi açıkladı: iPhone'lar neden Android telefonlardan daha kaliteli?

Tam Boyutta Gör Foxconn'un montaj tesisindeki yönetim değişikliği, Apple'ın amiral gemisi ürünü için belirlediği yüksek kalite gerekliliklerine dair şaşırtıcı bir bakış açısı sunuyor.

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Apple'ın en büyük iş ortağı olan Foxconn'un yeni iPhone üretim müdürü Michael Chiang'in açıklamalarına göre, Android telefonlar için Çin'deki üretim hatlarının her biri yalnızca 100 işçiye ihtiyaç duyarken, eşdeğer iPhone üretim hatları 1.200 işçiye ihtiyaç duyuyor.

Neden daha iyi Android cihazlar iPhone'dan ucuz?

Çinli üreticiler akıllı telefonlarının kalitesi konusunda pek seçici değiller, bu nedenle montaj için yaklaşık 100 Foxconn çalışanını görevlendiriyorlar. Apple'ın kalite kontrol konusunda çok daha katı bir yaklaşıma sahip olması, Foxconn'un yaklaşık 1.200 çalışanını Apple'ın ihtiyaçları için tahsis etmek zorunda kalmasına neden oluyor. Akıllı telefonları oluşturan bileşenlerin sevkiyatı ve dağıtımından, bitmiş ürünlerin fabrika depolarından çıkarılmasına kadar tüm montaj döngüsünden sorumlular.

Tam Boyutta Gör Üretimin tüm aşamalarına daha fazla özen gösterilmesi, hem montaj sırasında hem de satış sonrasında daha yüksek kalite ve daha düşük hata oranları sağlıyor. Ancak akıllı telefonların maliyetini de artırıyor ve bu rakam, ürünlerini Apple'dan çok daha düşük fiyatlara satan Çinli şirketler için kritik önem taşıyor. Daha yenilikçi özelliklere sahip olmasına rağmen iPhone'dan daha ucuza mal olan bir Android akıllı telefon gördüğünüzde bunu hatırlamanızda fayda var.

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iPhone'lar neden Android telefonlardan daha kaliteli?