iPhone üretim şefi açıkladı: iPhone'lar neden Android telefonlardan daha kaliteli?

Apple'ın en büyük iş ortağı olan Foxconn'un yeni iPhone üretim müdürü Michael Chiang'in açıklamalarına göre, Android telefonlar için Çin'deki üretim hatlarının her biri yalnızca 100 işçiye ihtiyaç duyarken, eşdeğer iPhone üretim hatları 1.200 işçiye ihtiyaç duyuyor.
Neden daha iyi Android cihazlar iPhone'dan ucuz?
Çinli üreticiler akıllı telefonlarının kalitesi konusunda pek seçici değiller, bu nedenle montaj için yaklaşık 100 Foxconn çalışanını görevlendiriyorlar. Apple'ın kalite kontrol konusunda çok daha katı bir yaklaşıma sahip olması, Foxconn'un yaklaşık 1.200 çalışanını Apple'ın ihtiyaçları için tahsis etmek zorunda kalmasına neden oluyor. Akıllı telefonları oluşturan bileşenlerin sevkiyatı ve dağıtımından, bitmiş ürünlerin fabrika depolarından çıkarılmasına kadar tüm montaj döngüsünden sorumlular.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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