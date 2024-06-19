WhatsApp'ta HD kalite varsayılan olarak ayarlanabilecek

WhatsApp iOS ve Android uygulaması, kullanıcıların yüksek kalitede medya göndermek için HD kaliteyi varsayılan olarak ayarlamasına izin verecek. Bu seçeneğe WhatsApp ayarlarında Depolama ve veriler menüsü altından erişilebilecek.
Standart kalite, iPhone ile çekilen fotoğrafları 960 x 1280 piksele düşürürken, HD kalite, görüntüyü 3024 x 4032 piksel çözünürlüğünde tutuyor. Yalnız HD seçeneği kayıpsız anlamına gelmiyor; bir miktar sıkıştırma yapılıyor.
WhatsApp, medya yükleme kalitesini ayarlama seçeneğini 2.24.13.10 (beta) sürümünde sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.