WhatsApp'ta kaybolan fotoğraf gönderme kolaylaşıyor

Mesaj menüsü yenileniyor
WhatsApp, gelecek güncellemeyle gönder butonunu daha işlevsel kılacak. Gönder butonuna basılı tutulduğunda yeni bir menü gösterilecek. Kullanıcılar, fotoğraf veya video arasından seçim yaparak bir kez görüntülenebilen mesajlarını hızlıca gönderebilecek. Ancak, bir kez görüntüleme modunda GIF’ler gönderilemeyecek. En azından betada WhatsApp, buna izin vermiyor.
Kullanıcıların hızlıca görüntülendikten sonra kaybolan fotoğraf ve video atmalarını sağlayacak yeni mesaj menüsü geliştirilme aşamasında ve uygulamanın gelecek bir sürümünde kullanılabilir olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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