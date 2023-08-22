WhatsApp'ta kaybolan fotoğraf gönderme kolaylaşıyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, fotoğraf ve videoları bir kez görüntülenecek şekilde ayarlamanın daha kolay bir yolunu sunacak. Tek seferlik fotoğraf atmak için kısayol sağlayan yeni mesaj menüsü, beta programına katılan WhatsApp Android kullanıcılarına 2.23.18.3 sürümünde açıldı.

WhatsApp HD fotoğraf gönderme nasıl yapılır? 5 gün önce eklendi

Mesaj menüsü yenileniyor

WhatsApp, gelecek güncellemeyle gönder butonunu daha işlevsel kılacak. Gönder butonuna basılı tutulduğunda yeni bir menü gösterilecek. Kullanıcılar, fotoğraf veya video arasından seçim yaparak bir kez görüntülenebilen mesajlarını hızlıca gönderebilecek. Ancak, bir kez görüntüleme modunda GIF’ler gönderilemeyecek. En azından betada WhatsApp, buna izin vermiyor.

Kullanıcıların hızlıca görüntülendikten sonra kaybolan fotoğraf ve video atmalarını sağlayacak yeni mesaj menüsü geliştirilme aşamasında ve uygulamanın gelecek bir sürümünde kullanılabilir olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.