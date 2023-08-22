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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ta kaybolan fotoğraf gönderme kolaylaşıyor

    WhatsApp'ta bir kez görüntülendikten sonra kaybolan fotoğraf gönderme daha kolay hale geliyor. Kullanıcılar, tek dokunuşla kaybolan mesaj gönderebilecek.        
    whatsapp kaybolan fotoğraf gönderme yeni mesaj menüsü Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, fotoğraf ve videoları bir kez görüntülenecek şekilde ayarlamanın daha kolay bir yolunu sunacak. Tek seferlik fotoğraf atmak için kısayol sağlayan yeni mesaj menüsü, beta programına katılan WhatsApp Android kullanıcılarına 2.23.18.3 sürümünde açıldı.

    Mesaj menüsü yenileniyor

    WhatsApp, gelecek güncellemeyle gönder butonunu daha işlevsel kılacak. Gönder butonuna basılı tutulduğunda yeni bir menü gösterilecek. Kullanıcılar, fotoğraf veya video arasından seçim yaparak bir kez görüntülenebilen mesajlarını hızlıca gönderebilecek. Ancak, bir kez görüntüleme modunda GIF’ler gönderilemeyecek. En azından betada WhatsApp, buna izin vermiyor.

    Kullanıcıların hızlıca görüntülendikten sonra kaybolan fotoğraf ve video atmalarını sağlayacak yeni mesaj menüsü geliştirilme aşamasında ve uygulamanın gelecek bir sürümünde kullanılabilir olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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