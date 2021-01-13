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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp'ta yeni şok: Kullanıcı profilleri ve grupları Google’a saçıldı

    WhatsApp veri tabanında meydana gelen bir değişiklik nedeniyle bazı özel gruplara ve kullanıcı profillerine ait davet linklerinin Google aramalarında listelendiği ortaya çıktı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp'ta yeni şok: Kullanıcı profilleri ve grupları Google’a saçıldı
    Tam Boyutta Gör

    Facebook ile zorunlu kişisel veri paylaşımı haberleri sonrasında eleştiri yağmuruna tutulan WhatsApp şimdi de yeni bir açık ile gündemde. Bir süredir özel WhatsApp grupları ve kullanıcı profil linkleri Google aramalarında geziniyor.

    WhatsApp yine gündemde

    WhatsApp’ı yine gündeme taşıyan şey yanlışlıkla Google aramalarına saçılan özel grup davet linkleri ve kullanıcı profilleri oldu. Normalde indekslenmemesi gereken bu linkler bir şekilde Google robotlarına takılarak internete transfer olmuş.

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    Konuyu ortaya çıkaran Gadget 360 sitesi yaklaşık 1500 özel grup davet linkinin Google aramalarında bulunabildiğini belirtiyor. Bunların bir kısmı yetişkin grupları iken diğerleri de standart gruplar.

    Aslında Facebook konuyu Mart ayında fark etmiş ve davet linklerine “noindex” etiketini ekleyerek kapalı hale getirmiş. Bu bakımdan etiketleme konusunda yapılan bir değişikliğin yeniden indekslemeye sebep olduğu tahmin ediliyor.

    Diğer bir sıkıntı ise bazı arama kodları kullanarak kullanıcı WhatsApp profil linklerine erişebilme konusunda yaşanıyor. Bir süredir yaklaşık 5000 profil linkinin listelendiği fark edilmiş. Yine geçen yaz aylarında profillerin yanlışlıkla indekslendiği ortaya çıkmış ve WhatsApp bunun önüne geçmişti. Ne var ki özellikle profil bilgilerini herkese açan kullanıcıların bu listelemelerde yer aldığı ifade ediliyor.



    https://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-group-chat-invites-user-profiles-indexing-google-search-results-issue-2350340 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    4 saat önce
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    MustafaC5 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çare
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Çare ...
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    Yanıtla +19
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    sunset58 (Musa Yıldırım) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yine click bait habercilik is basinda yahu daha oncedende bunun haberini yaptiniz simdi populer gundem wp sozlesmesi oluncami tekrar dan boyle haber atiyosunuz ?

    Gercekten gazetelerden bi farkiniz olsun ya gece 4 saat internet kesintisi olur gazeteler ile birlikte buyuk kesinti diye baslik atarsiniz

    Aylik haber kotaniz varsa doldurmayin sunlarla yillardir var bu daha oncede gündem oldu ortaya cikti yeni bisi degil
    Yine click bait habercilik is basinda yahu daha oncedende bunun haberini yaptiniz simdi populer gundem wp sozlesmesi oluncami tekrar dan boyle haber atiyosunuz ...
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    Yanıtla +9
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uçtan uça umuma açıklık 🤥
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Tony Møntana 25 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Signal kullanalım, kullandıralım. ✅
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    kingsix (Murat Arman) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zaten pek inanmiyordum simdi hic inanmiyorum ☺️ Guvenilirliklerini yitirdiler
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Facebook gibi bir şirket olamaz, instagram ve whatsappı satın alıp onları facebook'a çevirdi...
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    _Delibal_ 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    WhatsAppın iyice suyu çıktı artık
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    Şeref60 (Şeref Berber) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Artık ilgilenmiyorum
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    mezun2021itü 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    2018 seçimlerinde 50milyon seçmen ikametkah bilgileri tc kimlik vs hepsi saçılmıştı ortalığa hatta mv adayları başkan adaylarının bile şuan birçok sitede bilgiler satılıyor zaten
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    kartal076 (Devran ) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    WhatsApp fişini çekmeye devam ediyor tebrikler mark reiz 👍
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    bozcehre 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Allah bu milleti Signal'in müptelası yapsın inşallah. Siz karar verin yazının sonundaki tablodan hangi uygulama daha güvenli. Kurtulun lütfen şu whatsaptan.

    👇👇👇



    https://beynelmilelpost.com/mahremiyete-onem-verenler-icin-guvenli-mesajlasma-uygulamasi-signal/
    Yanıtla +1
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    sunset58 (Musa Yıldırım) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yine click bait habercilik is basinda yahu daha oncedende bunun haberini yaptiniz simdi populer gundem wp sozlesmesi oluncami tekrar dan boyle haber atiyosunuz ?

    Gercekten gazetelerden bi farkiniz olsun ya gece 4 saat internet kesintisi olur gazeteler ile birlikte buyuk kesinti diye baslik atarsiniz

    Aylik haber kotaniz varsa doldurmayin sunlarla yillardir var bu daha oncede gündem oldu ortaya cikti yeni bisi degil
    Yanıtla +9
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    drjacob (... ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Grup’lar yeni değil yıllardır açık , hatta telegram’daki gruplara da Google araması üzerinden ulaşabilirsin
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