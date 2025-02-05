WhatsApp'taki ChatGPT yeni yetenekler kazandı

WhatsApp'taki ChatGPT, artık görüntüleri analiz edebiliyor
OpenAI, kullanıcıların artık ChatGPT destekli WhatsApp görüşmelerinde doğrudan sesli mesaj gönderebileceğini ve görsel yükleyebileceğini duyurdu. ChatGPT yalnızca metin yoluyla WhatsApp kullanıcılarına yanıt vermeye devam edecek.
WhatsApp'ta ChatGPT'ye erişmek için 1-800-CHAT-GPT (1-800-242-8478) numarasını kişilere eklemeniz gerekiyor. Hizmet web tabanlı ChatGPT'ye benzer şekilde çalışıyor.
WhatsApp’a ChatGPT desteği 2024 sonunda eklendi ancak metin tabanlı etkileşimle sınırlıydı. Unutmadan, yakında kullanıcıların ChatGPT hesaplarını (ücretsiz, plus veya pro) bağlamalarına izin verilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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