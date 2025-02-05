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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'taki ChatGPT yeni yetenekler kazandı

    OpenAI, WhatsApp kullanıcıları için ChatGPT'ye birkaç yeni özellik eklendiğini duyurdu. Kullanıcıların artık yapay zeka sohbet botuna söylemek istedikleri her şeyi yazmalarına gerek kalmayacak.
    WhatsApp ChatGPT yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    OpenAI, WhatsApp’taki ChatGPT yapay zeka asistanı için yeni güncellemeyi duyurdu. Kullanıcılar artık yalnızca yazarak değil, sesli mesaj ve fotoğraf paylaşarak ta asistanla etkileşime girebilecek.

    WhatsApp'taki ChatGPT, artık görüntüleri analiz edebiliyor

    OpenAI, kullanıcıların artık ChatGPT destekli WhatsApp görüşmelerinde doğrudan sesli mesaj gönderebileceğini ve görsel yükleyebileceğini duyurdu. ChatGPT yalnızca metin yoluyla WhatsApp kullanıcılarına yanıt vermeye devam edecek.

    WhatsApp'ta ChatGPT'ye erişmek için 1-800-CHAT-GPT (1-800-242-8478) numarasını kişilere eklemeniz gerekiyor. Hizmet web tabanlı ChatGPT'ye benzer şekilde çalışıyor.

    WhatsApp’a ChatGPT desteği 2024 sonunda eklendi ancak metin tabanlı etkileşimle sınırlıydı. Unutmadan, yakında kullanıcıların ChatGPT hesaplarını (ücretsiz, plus veya pro) bağlamalarına izin verilecek.

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