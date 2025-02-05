WhatsApp'taki ChatGPT yeni yetenekler kazandı

OpenAI, WhatsApp kullanıcıları için ChatGPT'ye birkaç yeni özellik eklendiğini duyurdu. Kullanıcıların artık yapay zeka sohbet botuna söylemek istedikleri her şeyi yazmalarına gerek kalmayacak.