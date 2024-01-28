Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapora göre ilk olarak Beta sürümünde yeni özellikleri test eden şirket, şimdilerde Topluluklar için yeni bir özelliği test ediyor.

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WhatsApp Topluluklar'da etkinlikler sabitlenebilecek

Android 2.23.21.12 güncellemesi için WhatsApp beta güncellemesiyle birlikte WhatsApp, topluluk üyelerine belirli durumlar için hatırlatıcılar oluşturmalarına yardımcı olacak yeni bir araç test ediyor. Bu özellik halen geliştirilme aşamasında olsa da WhatsApp'ın, yeni beta sürümüyle bu özelliğe bazı eklemeler yaptığı ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi WhatsApp, Android için en son WhatsApp beta 2.24.3.20 güncellemesi ile yaklaşan etkinlikleri topluluk bilgi ekranının en üstüne otomatik olarak sabitlemeyi sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Böylece bir topluluk üyesi yeni bir etkinlik oluşturduğunda, bu etkinlik otomatik olarak vurgulanacak ve böylece diğer herkesin topluluk içinde yaklaşan etkinlikler ve katılımlar hakkında her zaman bilgi sahibi olması kolaylaşacak.

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WhatsApp Topluluklar'ın yeni özelliği belli oldu