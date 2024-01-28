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    Anlık Bildirim

    WhatsApp Topluluklar'ın yeni özelliği belli oldu

    WhatsApp, Topluluklar'ı geliştirmeye hızla devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan özellik ile artık Topluluklar'da planlanan etkinlikler sabitlenebilecek. İşte detaylar:
    WhatsApp Topluluklar'ın yeni özelliği belli oldu Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapora göre ilk olarak Beta sürümünde yeni özellikleri test eden şirket, şimdilerde Topluluklar için yeni bir özelliği test ediyor. 

    WhatsApp Topluluklar'da etkinlikler sabitlenebilecek

    Android 2.23.21.12 güncellemesi için WhatsApp beta güncellemesiyle birlikte WhatsApp, topluluk üyelerine belirli durumlar için hatırlatıcılar oluşturmalarına yardımcı olacak yeni bir araç test ediyor. Bu özellik halen geliştirilme aşamasında olsa da WhatsApp'ın, yeni beta sürümüyle bu özelliğe bazı eklemeler yaptığı ortaya çıktı.

    WhatsApp Topluluklar'ın yeni özelliği belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi WhatsApp, Android için en son WhatsApp beta 2.24.3.20 güncellemesi ile yaklaşan etkinlikleri topluluk bilgi ekranının en üstüne otomatik olarak sabitlemeyi sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Böylece bir topluluk üyesi yeni bir etkinlik oluşturduğunda, bu etkinlik otomatik olarak vurgulanacak ve böylece diğer herkesin topluluk içinde yaklaşan etkinlikler ve katılımlar hakkında her zaman bilgi sahibi olması kolaylaşacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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