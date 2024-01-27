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    Anlık Bildirim

    Nothing Phone 2a, TUV sertifikası aldı: İşte beklenen özellikler

    Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Nothing Phone 2a, 45W kablolu şarj hızı ile TUV sertifikası aldı. İşte siyah ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenen cihazın detayları:
    Nothing Phone 2a, TUV sertifikası aldı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Nothing'in yeni akıllı telefonu Nothing Phone 2a, geçtiğimiz günlerde A142 model numarasıyla TDRA sertifikasını almıştı. Yakın bir zamanda ise TUV sertifikasyon sitesinde aynı model numarasıyla listelenen Nothing Phone 2a'nın bazı özellikleri, liste sayesinde ortaya çıktı.

    İşte Nothing Phone 2a'nın beklenen özellikleri:

    Nothing Phone 2a, yakın bir zamanda A142 model numarasıyla TUV sertifikasını aldı. Sertifika sayesinde 45W kablolu şarj hızını destekleyeceği ortaya çıkan cihaz, 4.290mAh batarya ile kutudan çıkacak. Ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olması beklenen cihazın MediaTek Dimensity 7200 işlemciden güç alması bekleniyor.

    Nothing Phone 2a, TUV sertifikası aldı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    8GB RAM + 128GB depolama ve 12GB RAM + 256GB depolama seçenekleri sunan iki modelle piyasaya sürülmesi beklenen Nothing Phone 2a, yazılım tarafında Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 ile kutudan çıkacak. Arka kamera kurulumuna değinecek olursak ise 50MP Samsung ISOCELL S5KGN9 birincil kameraya eşlik eden 50MP ISOCELL JN1 ultra geniş açılı lens içermesi bekleniyor. Son olarak selfieler için ise 16MP ön kamera bekleniyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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