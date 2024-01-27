Nothing Phone 2a, TUV sertifikası aldı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Nothing'in yeni akıllı telefonu Nothing Phone 2a, geçtiğimiz günlerde A142 model numarasıyla TDRA sertifikasını almıştı. Yakın bir zamanda ise TUV sertifikasyon sitesinde aynı model numarasıyla listelenen Nothing Phone 2a'nın bazı özellikleri, liste sayesinde ortaya çıktı.

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İşte Nothing Phone 2a'nın beklenen özellikleri:

Nothing Phone 2a, yakın bir zamanda A142 model numarasıyla TUV sertifikasını aldı. Sertifika sayesinde 45W kablolu şarj hızını destekleyeceği ortaya çıkan cihaz, 4.290mAh batarya ile kutudan çıkacak. Ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olması beklenen cihazın MediaTek Dimensity 7200 işlemciden güç alması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör 8GB RAM + 128GB depolama ve 12GB RAM + 256GB depolama seçenekleri sunan iki modelle piyasaya sürülmesi beklenen Nothing Phone 2a, yazılım tarafında Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 ile kutudan çıkacak. Arka kamera kurulumuna değinecek olursak ise 50MP Samsung ISOCELL S5KGN9 birincil kameraya eşlik eden 50MP ISOCELL JN1 ultra geniş açılı lens içermesi bekleniyor. Son olarak selfieler için ise 16MP ön kamera bekleniyor.

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