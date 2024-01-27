Nothing Phone 2a, TUV sertifikası aldı: İşte beklenen özellikler

İşte Nothing Phone 2a'nın beklenen özellikleri:
Nothing Phone 2a, yakın bir zamanda A142 model numarasıyla TUV sertifikasını aldı. Sertifika sayesinde 45W kablolu şarj hızını destekleyeceği ortaya çıkan cihaz, 4.290mAh batarya ile kutudan çıkacak. Ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olması beklenen cihazın MediaTek Dimensity 7200 işlemciden güç alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.