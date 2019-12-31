WhatsApp uygulamasına 2020 yılında gelecek yeni özellikler

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WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olmayı sürdürüyor. Her ne kadar ana şirketi Facebook, kullanıcı gizliliği konusunda güven vermiyor olsa da, WhatsApp sunduğu uçtan uca şifreleme özelliğiyle kullanıcılar tarafından güven duyulan bir uygulama.

Uzun bir süredir WhatsApp'ın mobil uygulamalarına gelecek yeni özellikler test ediliyordu. Şirketin beta testlerini bitirmek üzere olduğu ve 2020 yılında kullanıma sunacağı yeni özellikleri sizler için derledik.

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Karanlık Mod

WhatsApp kullanıcılarının en çok bekledikleri özelliklerin başında hiç kuşku yok ki Karanlık Mod özelliği geliyor. Gelen bilgilere göre WhatsApp, uygulama arayüzünün tonlarını koyu bir hale getirebileceğiniz Karanlık Mod seçeneğini, 2020 yılı ile beraber nihayet kullanıma sunacak.

Görsel doğrulama

Daha önceden uygulamaya ekleneceği söylenen bir başka özellik ise ters arama. İnternette sahte veya yanlış haberlerin yayılması çok basit ve şirket kullanıcıların en azından bu bilgileri doğrulamasını kolaylaştırmaya çalışıyor diyebiliriz. Ters arama özelliğiyle, size gönderilen görselleri Google'da aratabilecek ve gönderilen görselin içerikle ne kadar ilgili olduğunu anlayabileceksiniz. Bu sayede de sahte veya yanlış haber tuzağına düşmeniz zorlaşacak.

Kendini imha eden mesajlar

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WhatsApp'a gelecekler arasında en çok konuşulan özelliklerden biri de kendini silen mesaj özelliğiydi. Şirketin sunacağı bu özellikle gönderdiğiniz mesajın belli bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabileceksiniz. Ancak özelliğin sadece grup yazışmalarında kullanılacağı açıklandı ve ileriki zamanlarda bireysel yazışmalara gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Tüm bu iyi haberlerin yanında bir de kötü haberimiz var. Şirketin 2020 yılı ile birlikte WhatsApp arayüzüne reklam ekleyeceği de sızan bilgiler arasında.

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