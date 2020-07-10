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    WhatsApp ve Facebook Messenger birleşmesinde önemli adım

    Facebook kodlarında ortaya çıkan yeni satırlar firmanın WhatsApp uygulamasından bildirim sesleri, sohbet metaları, mesaj sayacı gibi baz verileri topladığını gösteriyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp ve Facebook Messenger birleşmesinde önemli adım
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    Facebook’un sahip olduğu sosyal medya hesaplarının mesajlaşma anlamında bir araya getirilmesi için planları olduğu biliniyor. Gizlilik eleştirileri nedeniyle tedbirli hareket etmek isteyen Facebook bu bakımdan yavaş ilerliyor. Bununla birlikte kod entegrasyonları hızlanmış durumda.

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    WhatsApp ve Facebook Messenger

    Facebook geliştirme kodlarında keşfedilen yeni satırlar Facebook Messenger ve WhatsApp arasında çapraz sohbet desteğinin olgunlaşma aşamasında olduğunu gösteriyor. Facebook yerel bir klasörde mesaj ve hizmetleri yönetebilmek için tablolar hazırlamış.

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    Bunun anlamı bir WhatsApp kullanıcısı engelli mi, telefon numarası gibi bir sohbetin detayları, arşivlenmiş mesajlar, bildirim sesleri, mesaj sayacı gibi verilere Facebook uygulamasının yerel olarak erişmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte mesaj içeriğine erişilmesi söz konusu değil.

    Kaynaklar Facebook Messenger ve WhatsApp kullanıcılarının birbirleri ile sohbet edebilme imkanına bir adım daha yaklaştıklarını ifade ediyor ancak henüz bir entegrasyon sağlandığı söylenemez. Instagram DM ile Facebook Messenger arasında da benzer bir durum söz konusu ve reklam görselleri internete sızdırılmıştı. Facebook’un henüz uğraşması gereken çok şey olduğu ifade ediliyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/10/facebook-messenger-whatsapp-cross-chat-feature-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Wakanda (Black Panther) 13 sa. en beğenilen
    Whatsapp'ı kullanmayı bırakmak için bir neden daha.
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    labtek38 3 sa.
    Facebook dan telefon numarasını göreceklerse Watsapp I bırakırım. Facebook kullanmayalı yıllar oldu zaten.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 5 sa.
    Messenger gibi sohbetler arasına reklam çakacaklar.
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    Wakanda (Black Panther) 13 sa. en beğenilen
    Whatsapp'ı kullanmayı bırakmak için bir neden daha.
    Yanıtla +8
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