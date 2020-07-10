WhatsApp ve Facebook Messenger birleşmesinde önemli adım

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Facebook’un sahip olduğu sosyal medya hesaplarının mesajlaşma anlamında bir araya getirilmesi için planları olduğu biliniyor. Gizlilik eleştirileri nedeniyle tedbirli hareket etmek isteyen Facebook bu bakımdan yavaş ilerliyor. Bununla birlikte kod entegrasyonları hızlanmış durumda.

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Facebook geliştirme kodlarında keşfedilen yeni satırlar Facebook Messenger ve WhatsApp arasında çapraz sohbet desteğinin olgunlaşma aşamasında olduğunu gösteriyor. Facebook yerel bir klasörde mesaj ve hizmetleri yönetebilmek için tablolar hazırlamış.

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Bunun anlamı bir WhatsApp kullanıcısı engelli mi, telefon numarası gibi bir sohbetin detayları, arşivlenmiş mesajlar, bildirim sesleri, mesaj sayacı gibi verilere Facebook uygulamasının yerel olarak erişmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte mesaj içeriğine erişilmesi söz konusu değil.

Kaynaklar Facebook Messenger ve WhatsApp kullanıcılarının birbirleri ile sohbet edebilme imkanına bir adım daha yaklaştıklarını ifade ediyor ancak henüz bir entegrasyon sağlandığı söylenemez. Instagram DM ile Facebook Messenger arasında da benzer bir durum söz konusu ve reklam görselleri internete sızdırılmıştı. Facebook’un henüz uğraşması gereken çok şey olduğu ifade ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2020/07/10/facebook-messenger-whatsapp-cross-chat-feature-report/

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